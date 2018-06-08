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Бесподобна! Елену Летучую невозможно узнать в красном платье с пайетками
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Бесподобна! Елену Летучую невозможно узнать в красном платье с пайетками 

Grazia 34 минуты назад
Фото: Grazia
На всех светских мероприятиях Елена Летучая шикарно выглядит. Однако недавний ее образ для выхода в свет стал явным фаворитом. Елена надела платье в пайетках насыщенного красного цвета. Наряд с разрезом на подоле и и глубоким декольте подчеркнул шикарную фигуру телеведущей. Елена дополнила образ босоножками в тон.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 4 Июн 2018 в 1:26 PDT Подписчики Елены были в восторге от красоты телеведущей. Они засыпали ее комплиментами:
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 7 Июн 2018 в 6:56 PDT Напомним, Елена прославилась в 2014 году — тогда на телевидение появилась программа «Ревизорро». На протяжении двух лет Елена беспристрастно исследовала гостиницы и рестораны России, уличая их в неуважительном отношении к клиентам и недобросовестном оказании услуг. За проделанную работу в 2016 году Елена получила премию ТЭФИ за победу в номинации «Журналистское расследование».
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