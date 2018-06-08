Ещё
Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Легендарная манекенщица Кейт Мосс вновь стала поводом для обсуждений. Модель заявилась на показ мужской коллекции извеcтного бренда в мини-юбке, обнажив недостатки своего тела.
Модель-ветеран рискнула появиться на торжестве высокой моды в неподобающем виде. Выбор Кейт пал на экстремальное мини-платье с глубоким декольте от Saint Laurent.
Подобных нарядов в самых разных вариациях знаменитая британка за свою жизнь перемерила сотни. Однако в этот раз Кейт явно промахнулась, передает журнал Vogue.
На опубликованных фото видно, как платье обнажило ее далеко не идеальные ноги с явными признаками целлюлита. Располневшая фигура звезды поразила поклонников модели неухоженностью. Многие отметили, что бывалая сексуальность покинула тело 44-летней Кейт.
Впрочем, сама дива этому нисколько не смущалась. Она смело позировала фотографам, демонстрируя наряд со всех сторон. Стоит отметить, что уверенности в себе модели уж точно не занимать.
Пользователи Сети обратили внимание на то, что на показе Мосс даже не пыталась прикрыть позорный вид чем-либо. Напротив, она явилась на мероприятие с гордо поднятой головой. «Я никогда не была спортивной или кем-то подобным. Я всегда была, типа, „тьфу“, — призналась Кейт.
При этом дива рассказала, что все-таки начала тренироваться. По словам Кейт, это заставило ее чувствовать себя действительно хорошо.
Дни.ру: последние новости
Беременная Кудрявцева предстала в прозрачном коротком платье "Грудь сморщилась": опозоренную Собчак отправили в больницу Самой сексуальной женщиной мира признали модель с 4-м размером
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бросил невесту, когда узнал, что она эскортница»78
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади22
Самой сексуальной стала модель с 4-м размером21
У Анастасии Квитко «скачут» импланты10
Как по бровям мужчины понять, что он гад9
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение