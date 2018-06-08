Кейт Бланшетт, Майли Сайрус, Синди Кроуфорд и другие — фотоотчет с премии AFI

В ночь на пятницу в Лос-Анджелесе голливудские звезды собрались вместе, чтобы чествовать Джорджа Клуни , в честь которого в этом году состоялась церемония вручения премий Американского института киноискусства.

Кейт Бланшетт

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон

Голливудские красавицы продемонстрировали свои наряды от люксовых брендов: Амаль отдала предпочтение нежно-розовому платью от Prada, супермодель Синди выглядела очень стильно в белом наряде, оголяющем одно плечо, а вот Кейт удивила поклонников выбором своего «татуированного» образа.

Фотография: Legion-Media Кейт Бланшетт

Под черное платье Бланшетт надела прозрачную тату-футболку, на которой были изображены цветы, сердце и различные надписи.

Кстати говоря, Кейт уже появлялась в таком же наряде на премьере фильма «Кэрол» в 2015 году.