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Кейт Бланшетт, Майли Сайрус, Синди Кроуфорд и другие — фотоотчет с премии AFI
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Кейт Бланшетт, Майли Сайрус, Синди Кроуфорд и другие — фотоотчет с премии AFI 

Журнал ОК! 2 часа назад
В ночь на пятницу в Лос-Анджелесе голливудские звезды собрались вместе, чтобы чествовать Джорджа Клуни, в честь которого в этом году состоялась церемония вручения премий Американского института киноискусства.
Фотография: Getty Джордж и Амаль Клуни
Главными гостями премии, конечно же, стали Джордж и Амаль Клуни. Помимо них на красной ковровой дорожке появились Кейт Бланшетт, Майли Сайрус, Синди Кроуфорд и многие другие.
Кейт Бланшетт
Лора Дерн
Рэнди Гербер, Синди Кроуфорд
Анна Кендрик
Майли Сайрус, Дженнифер Энистон, Билл Мюррей, Кортни Кокс
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
Голливудские красавицы продемонстрировали свои наряды от люксовых брендов: Амаль отдала предпочтение нежно-розовому платью от Prada, супермодель Синди выглядела очень стильно в белом наряде, оголяющем одно плечо, а вот Кейт удивила поклонников выбором своего «татуированного» образа.
Фотография: Legion-Media Кейт Бланшетт
Под черное платье Бланшетт надела прозрачную тату-футболку, на которой были изображены цветы, сердце и различные надписи.
Кстати говоря, Кейт уже появлялась в таком же наряде на премьере фильма «Кэрол» в 2015 году.
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Женский форум
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