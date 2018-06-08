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Попробовать себя в роли модельеров смогут юные гости «Царицына»
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Попробовать себя в роли модельеров смогут юные гости «Царицына» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 56 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Юные посетители музея-заповедника «Царицыно» совершат путешествие во времени. Случится это уже в субботу, 9 июня. Но чтобы отправиться в путь, ребятам придется пройти подготовку на мастер-классе «Историческое ателье».
Дети попробуют сами сконструировать платья в духе XVIII века. Во время творчества, ребятам будут рассказывать истории создания парадных костюмов из коллекции музея-заповедника. Затем участников творческого урока проведут по залам, где когда-то устраивали званые ужины и шумные балы.
Уточним, что программа предназначена для школьников от 7 до 12 лет. Узнать подробную информацию можно по телефону: +7 (495) 322 44 33 (доб. 1141).
Фото: Государственный музей-заповедник «Царицыно»
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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