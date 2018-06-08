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Супертонкие часы воплотили в стали
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Супертонкие часы воплотили в стали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Швейцарский часовой бренд Swatch впервые выпустил супертонкую модель толщиной 5,8 миллиметра в стальном корпусе. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 8 июня.
«С новой коллекцией Skin Irony мы создали новый эталон стиля, — рассказал Карло Джорданетти, креативный директор Swatch. — Это олицетворение духа нового поколения, утонченный и изысканный дизайн, эстетическое удовольствие, не только зрительное, но и тактильное. Это способ эффектно подчеркнуть свой собственный вкус и индивидуальность».
В коллекцию Skin Irony вошли версия SkinLingot с золотистым покрытием корпуса и браслета, SkinPole на браслете стального цвета, версия SkinBrushed с коричневым ремешком из кожи, модели SkinAlliage и SkinDoree с метками на циферблате, имитирующими заклепки, SkinNoiriron с 60-минутной шкалой на циферблате, SkinBlueiron и SkinSpring на силиконовых ремешках с полосками.
В мае 2018 года швейцарский часовой бренд Rado объявил о продолжении сотрудничества с ассоциацией Grandi Giardini Italiani, объединяющей более 130 садов по всей Италии, и выпустил в ознаменование этого сотрудничества новую модель часов True Thinline Nature с кварцевым механизмом ETA 282.002, заключенным в корпусе из керамики зеленого цвета и на браслете из того же материала.
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