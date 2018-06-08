Бренд из Петербурга Pirosmani распродает одежду по 1000 рублей

Бренд Евгении Малыгиной, существующий на модном рынке Петербурга уже почти 20 лет, запустил традиционную акцию «Лето — любовь!». С 8 по 9 июня 100 вещей из коллекций Pirosmani продаются по 1000 рублей: монохромные полупрозрачные футболки, авангардные рваные джемперы, брюки свободного кроя и белоснежные сорочки, которые можно носить и в офис, и на ночной летний рейв. Среди вещей с меткой «sale» есть мужские и женские модели размеров S, M и L. Распродажа проходит в шоу-руме марки Pirosmani на Милионной, 21.