Одна модель — три образа: создаем модные луки с трендовыми брюками с эффектом металлик

На работу

Меняем классические черные брюки на модель золотого цвета, которую, кстати, можно найти в одном из аутлетов McArthurGlen. С ними можно носить ваши любимые рубашки, блузки, топы и обычные футболки. Добавляем модные аксессуары и сумку с животным принтом.

На отдых

Вместе с кедами и кроссовками такие брюки могут участвовать и в создании образов на каждый день. Почему не отправиться в них на какой-нибудь концерт или фестиваль, прихватив с собой удобную сумку на пояс, портативную зарядку (конечно) и очки с цветными линзами?!

На мероприятие

А если добавить к брюкам еще и жакет, то такой костюм затмит любое вечернее платье. Ну, а 20-летие «Секса в большом городе» –лучший повод наконец-то купить себе те заветные синие туфли, как у главной героини сериала.