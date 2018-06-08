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Одна модель — три образа: создаем модные луки с трендовыми брюками с эффектом металлик
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Одна модель — три образа: создаем модные луки с трендовыми брюками с эффектом металлик 

SNCmedia.ru 37 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
На работу
Меняем классические черные брюки на модель золотого цвета, которую, кстати, можно найти в одном из аутлетов McArthurGlen. С ними можно носить ваши любимые рубашки, блузки, топы и обычные футболки. Добавляем модные аксессуары и сумку с животным принтом.
На отдых
Вместе с кедами и кроссовками такие брюки могут участвовать и в создании образов на каждый день. Почему не отправиться в них на какой-нибудь концерт или фестиваль, прихватив с собой удобную сумку на пояс, портативную зарядку (конечно) и очки с цветными линзами?!
На мероприятие
А если добавить к брюкам еще и жакет, то такой костюм затмит любое вечернее платье. Ну, а 20-летие «Секса в большом городе» –лучший повод наконец-то купить себе те заветные синие туфли, как у главной героини сериала.
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