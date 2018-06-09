Леди Годива, единороги и 80-е в новой resort коллекции Alena Akhmadullina

Дизайнер из Петербурга Алена Ахмадуллина продолжает рассказывать сказки: после референсов к «Василисе Прекрасной» и «Снежной королеве» Ханса Кристиана Андерсена она обратилась к истории о Леди Годиве. Ее образ в resort-коллекции обозначен через окружающий мир — львов, оцифрованных для свободных платьев, единорогов, появившихся на меховых пальто, и чертополоха, украшающего каракулевую шубу, а еще через использование прозрачного кружева на ткани нюдового оттенка. Согласно легенде, леди Годива проехала обнаженной на коне по улицам Ковентри, чтобы ее муж снизил непомерные налоги для городских жителей. Это произошло в эпоху Средневековья — одну из самых жестоких в мировой истории и одновременно наполненную романтизмом и волшебством.

Романтичная стилистика коллекции пересекается со спортивной: на платьях и комбинезонах есть накладные карманы, паты и застежки-молнии. Все как в casual-образах 80-х годов, если бы они появились в сказке. Новую одежду, обувь и деревянные сумки с лепниной можно будет купить на сайте alenaakhmadullina.ru, оффлайн в Петербурге продаются демократичные версии нарядов из второй, не менее красивой линейки Алены — Dream — в «Стокманне» в ТК «Невский центр».