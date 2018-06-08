Львы и единороги: 19 «средневековых» сказочных образов Alena Akhmadullina

Традиционные для бренда фантазийные принты, вышивка бисером и гладью, меховая интарсия в этом сезоне цитируют средневековую геральдическую эстетику. Изображения львов, единорогов, чертополоха, облаков и солнца выполнены в различных техниках по мотивам средневековой скульптуры и живописи.

Чтобы снизить исторический драматизм, дизайнер использует простой, спортивный крой в духе 80-х — полуприлегающие силуэты, вырезы «лодочка», расклешенные рукава, накладные карманы.

В вечерней линии представлены ключевые для Alena Akhmadullina романтические приталенные платья А-силуэта, выполненные из шифона и шелка с бисерными вышивками, пайеточных тканей и атласа.

Хайлайтами меховой линейке, являющейся гордостью бренда, стали цветные норковые шубы, украшенные изображениями в технике интарсии. Такжев коллекции можно найти однотонные шубы в спортивном стиле, украшенные необычным принтованным подкладом подклады.

Аксессуарная линия коллекции включает в себя круглые солнечные очки, шелковые платки нестандартно большого размера и сумки-шоперы с принтами в стиле гравюрной графики.