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Львы и единороги: 19 «средневековых» сказочных образов Alena Akhmadullina
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Львы и единороги: 19 «средневековых» сказочных образов Alena Akhmadullina 

Grazia 26 минут назад
Фото: Grazia
Традиционные для бренда фантазийные принты, вышивка бисером и гладью, меховая интарсия в этом сезоне цитируют средневековую геральдическую эстетику. Изображения львов, единорогов, чертополоха, облаков и солнца выполнены в различных техниках по мотивам средневековой скульптуры и живописи.
Чтобы снизить исторический драматизм, дизайнер использует простой, спортивный крой в духе 80-х — полуприлегающие силуэты, вырезы «лодочка», расклешенные рукава, накладные карманы.
В вечерней линии представлены ключевые для Alena Akhmadullina романтические приталенные платья А-силуэта, выполненные из шифона и шелка с бисерными вышивками, пайеточных тканей и атласа.
Хайлайтами меховой линейке, являющейся гордостью бренда, стали цветные норковые шубы, украшенные изображениями в технике интарсии. Такжев коллекции можно найти однотонные шубы в спортивном стиле, украшенные необычным принтованным подкладом подклады.
Аксессуарная линия коллекции включает в себя круглые солнечные очки, шелковые платки нестандартно большого размера и сумки-шоперы с принтами в стиле гравюрной графики.
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