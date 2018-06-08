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Кейт Бланшетт надела одно и то же платье спустя три года
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Кейт Бланшетт надела одно и то же платье спустя три года 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Похоже, Кейт Бланшетт (49) — одна из тех звезд, кто не стыдиться несколько раз выходить в свет в одних и тех же нарядах. Вчера на вечеринке AFI, посвящённой Джорджу Клуни (57), актриса пришла в платье французского бренда Aouadi Couture.
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В нем же Бланшетт была замечена несколько лет назад на премьере фильма «Кэрол», в котором сыграла главную роль. В общем, в том, чтобы ещё разок надеть красивое платье на важное мероприятие, нет ничего постыдного.
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Тем более, что на красную дорожку Каннского кинофестиваля Кейт надела платье, в котором уже появлялась на «Золотом глобусе» в 2014-м.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kejt-blanshett-nadela-odno-i-to-zhe-plate-spustya-tri-goda/
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