Apple выпустила новую коллекцию наушников Beats

Apple выпустила новую коллекцию наушников BeatsBeats, которой владеет Apple, выпустила наушники Solo3 Wireless и Powerbeats 3 Wireless в новых цветах.

Solo3 Wireless и Powerbeats3 Wireless доступны в цветах «зажигательный индиго», «зажигательный пурпурный», «зажигательный синий» и «зажигательный фиолетовый». Первые продаются за 21990 рублей, вторые — за 14290 рублей.

Дизайн и функции наушников остались неизменными. Beats внесла только косметические изменения.

Напомним, что Apple купила Beats в 2014 году за $3 млрд Как вам новая коллекция?