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Apple выпустила новую коллекцию наушников Beats
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Apple выпустила новую коллекцию наушников Beats 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple выпустила новую коллекцию наушников BeatsBeats, которой владеет Apple, выпустила наушники Solo3 Wireless и Powerbeats 3 Wireless в новых цветах.
Solo3 Wireless и Powerbeats3 Wireless доступны в цветах «зажигательный индиго», «зажигательный пурпурный», «зажигательный синий» и «зажигательный фиолетовый». Первые продаются за 21990 рублей, вторые — за 14290 рублей.
Дизайн и функции наушников остались неизменными. Beats внесла только косметические изменения.
Напомним, что Apple купила Beats в 2014 году за $3 млрд Как вам новая коллекция?
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