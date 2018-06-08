«Голубка наша пожилая»: наряд Сандры Баллок на премьере посчитали вычурным

Известная американская актриса Сандра Баллок снова появилась на публике в сверкающем пайетками наряде. Для посещения премьеры фильма «Восемь подруг Оушена» женщина выбрала довольно необычное платье, которое странным образом сочетало в себе элегантность старого Голливуда и вульгарность современного шика.

На днях в Нью-Йорке состоялась долгожданная премьера нового комедийного боевика «Восемь подруг Оушена», ставшего женской альтернативной версией оригинального приключенческого экшна «Одиннадцать друзей Оушена», где главные роли сыграли такие секс-символы Голливуда, как Джордж Клуни Брэд Питт . Женской версией Клуни, исполнившего роль красавчика авантюриста и гениального вора, стала Сандра Баллок. По сюжету актриса является сестрой мошенника и не уступает ему в страсти к безрассудным поступкам.

Для появления на мировой премьере упомянутого фильма знаменитая брюнетка выбрала сверкающее платье от Elie Saab, щедро украшенное множеством пайеток. Глубокая линия декольте подчеркнула изящную грудь Сандры, а элегантная укладка волос придала облику изящества с претензией на аристократический лоск.

Впрочем, все впечатление было безнадежно испорчено перьями, украшающими плечи Баллок, которые многие интернет-модники попросту не смогли оставить без должного внимания, откровенно высмеяв в сети. «Голубка наша пожилая. Ну что за вид?! Где лифчик? Где талия?! И для чего тут перья?» «Такая красивая, но перья были явно лишними…» «Блестит и сверкает! Платье нравится, но облезлые перья на плечах его портят»

Отметим, что 53-летняя актриса уже не впервые демонстрирует свою любовь к сверкающим нарядам. Не так давно Сандра покорила сеть своей смелостью, когда появилась на публике в ярко-красном комбинезоне, щедро расшитом пайетками.