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«Голубка наша пожилая»: наряд Сандры Баллок на премьере посчитали вычурным
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«Голубка наша пожилая»: наряд Сандры Баллок на премьере посчитали вычурным 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная американская актриса Сандра Баллок снова появилась на публике в сверкающем пайетками наряде. Для посещения премьеры фильма «Восемь подруг Оушена» женщина выбрала довольно необычное платье, которое странным образом сочетало в себе элегантность старого Голливуда и вульгарность современного шика.
На днях в Нью-Йорке состоялась долгожданная премьера нового комедийного боевика «Восемь подруг Оушена», ставшего женской альтернативной версией оригинального приключенческого экшна «Одиннадцать друзей Оушена», где главные роли сыграли такие секс-символы Голливуда, как Джордж Клуни и Брэд Питт. Женской версией Клуни, исполнившего роль красавчика авантюриста и гениального вора, стала Сандра Баллок. По сюжету актриса является сестрой мошенника и не уступает ему в страсти к безрассудным поступкам.
Для появления на мировой премьере упомянутого фильма знаменитая брюнетка выбрала сверкающее платье от Elie Saab, щедро украшенное множеством пайеток. Глубокая линия декольте подчеркнула изящную грудь Сандры, а элегантная укладка волос придала облику изящества с претензией на аристократический лоск.
Впрочем, все впечатление было безнадежно испорчено перьями, украшающими плечи Баллок, которые многие интернет-модники попросту не смогли оставить без должного внимания, откровенно высмеяв в сети. «Голубка наша пожилая. Ну что за вид?! Где лифчик? Где талия?! И для чего тут перья?» «Такая красивая, но перья были явно лишними…» «Блестит и сверкает! Платье нравится, но облезлые перья на плечах его портят»
Отметим, что 53-летняя актриса уже не впервые демонстрирует свою любовь к сверкающим нарядам. Не так давно Сандра покорила сеть своей смелостью, когда появилась на публике в ярко-красном комбинезоне, щедро расшитом пайетками.
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Женский форум
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