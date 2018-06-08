Купальник в 40+: выбираем по типу фигуры

Выглядеть сексуально — это ли не главное стремление, когда речь заходит о купальнике? При выборе модели важно обращать внимание на цвет, декоративные элементы, посадку, а также особенности фигуры.

Купальник для фигуры Песочные часы

1. Бикини Emporio Armani, цена: от 6 000 руб. ; 2. Слитный купальник Araks, цена: 25 000 руб. ; 3. Бикини Missoni, цена: 25 000 руб.

Особенности фигуры: бедра и грудь пропорциональны (практически одного объема), талия четко выражена. Лишние килограммы распределяются равномерно.

Идеально подойдет: классический купальник бикини (бра и трусики на завязках), слитный купальник на одно плечо с разрезом на талии, раздельный купальник халтер.

Совет: стоит избегать слишком светлых оттенков — они отвлекут внимание от изгибов тела. Выигрышно смотрятся модели глубоких оттенков (темно-синего, винного). Этнический принт добавит сексуальности. Кстати, по типу фигуры можно подобрать не только купальник, но и платье, брюки и юбку.

Купальник для фигуры Прямоугольник

1. Купальник пландж Tory Burch, цена: от 13 000 руб. ; 2. Слитный купальник Suboo, цена: 15 000 руб. ; 3. Слитный купальник Diane von Furstenberg, цена: 17 000 руб.

Особенности фигуры: слабо выражены грудь, талия, бедра. Лишний вес почти отсутствует.

Идеально подойдет: слитный купальник с поясом, купальник пландж со шнуровкой спереди, купальник с ромбообразной полоской.

Совет: графичные принты и яркие оттенки придадут фигуре недостающий объем. Особенно эффектно смотрятся тропические узоры и яркие цвета: красный, зеленый, голубой. Кстати, по типу фигуры можно подобрать не только купальник, но и платье, брюки и юбку.

Купальник для фигуры Яблоко

1. Купальник Zara, цена: от 3 000 руб. ; 2. Слитный купальник Eres, цена: по запросу; 3. Купальник Maison Margiela, цена: 50 000 руб.

Особенности фигуры: стройные ноги, достаточно узкие бедра и крупный бюст. Талия выражена слабо. Лишний вес откладывается на животе и боках.

Идеально подойдет: купальник в стиле ретро, слитный однотонный купальник с широкими бретелями, раздельный купальник с плавками высокой посадки.

Совет: стоит избегать моделей с декором в области живота и с крупным принтом: горохом, объемными цветами. Кстати, по типу фигуры можно подобрать не только купальник, но и платье, брюки и юбку.

Купальник для фигуры Перевернутый треугольник

1. Купальник пландж Alberta Ferretti, цена: от 30 000 руб. ; 2. Слитный купальник Haight, цена: 17 000 руб. ; 3. Купальник Brigitte, цена: 9 000 руб.

Особенности фигуры: широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги, небольшой бюст. Такое телосложение принято называть атлетическим.

Идеально подойдет: слитный купальник с клинообразным вырезом и узкими бретельками, купальник пландж, плавки-шорты.

Совет: чтобы добавить объема бедрам и отвлечь внимание от широких плеч, следует выбирать плавки-шорты с драпировкой или крупным принтом. Кстати, по типу фигуры можно подобрать не только купальник, но и платье, брюки и юбку!

Купальник для фигуры Груша

1. Купальник халтер Dolce&Gabbana, цена: 25 000 руб. ; 2. Слитный купальник Brigitte, цена: 13 000 руб. ; 3. Купальник Brigitte, цена: 14 000 руб.

Особенности фигуры: широкие бедра, грудь небольшая, узкие плечи и талия. Лишний вес откладывается на бедрах.

Идеально подойдет: купальник халтер, купальник с топом, декорированным рюшами, плавки-шорты темного оттенка.

Совет: чтобы добавить объема плечам, подойдет лиф с рюшами, драпировкой или широкими завязками. Визуально сузить бедра помогут черные плавки. Слитные модели с вырезом на талии подчеркнут хрупкость. Кстати, по типу фигуры можно подобрать не только купальник, но и платье, брюки и юбку.

Купальник Antigel, Mon Secret, цена: от 1 951 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59​

Купальник Cyell, Mon Secret, цена: от 5 928 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59​

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