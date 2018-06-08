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6 комплектов идеального нижнего белья из новых коллекций брендов
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6 комплектов идеального нижнего белья из новых коллекций брендов 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1.
Несмотря на то, что этот комплект из свадебной коллекции, в нем спокойно можно ходить и каждый день — зато будете чувствовать себя особенной и очень красивой. И неважно, что на вас будет надето сверху. Главное же, что внутри!
2.
Невероятно сексуальное и очень красивое нижнее белье из тюля и тонкого эластичного кружева с полупрозрачным трусиками станет прекрасным подарком себе или подруге. Учитесь баловать себя, дамы!
3.
Tezenis представили фестивальную линейку нижнего белья, в котором надо обязательно отправиться на какой-нибудь концерт этим летом. Очень милый и романтичный принт для самых молодых модниц.
4.
В этом зеленом комплекте вы будете чувствовать себя красиво, не лишаясь при этом комфорта. Знаете, с таким бельем даже и одеваться не хочется.
5.
Комплект белого нижнего белья должен быть в гардеробе у каждой девушки. Это — неотъемлемая классика, как базовый топ или лодочки.
6.
А Triumph мы ценим не только за их качественное и недорогое нижнее белье, но и за активную позицию. бренд запустил глобальную социальную кампанию #TogetherWeTriumph, направленную на защиту и расширение прав и возможностей
женщин во всем мире.
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