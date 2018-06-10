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Бренд Triumph запустил рекламную кампанию в поддержку женского движения
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Бренд Triumph запустил рекламную кампанию в поддержку женского движения 

FashionTime 57 минут назад
Фото: FashionTime
Ведущий мировой бренд нижнего белья запустил глобальную кампанию #TogetherWeTriumph, которая направлена на поддержку прав и возможностей женщин в каждом уголке мира. Вот уже более 130 лет Triumph оберегает самую нежную часть женского тела.
На протяжении своего существования компания триумфально поддерживает женское коммьюнити с помощью уникальных продуктов, ассортимент которых ежегодно пополняется, и дарит каждой поклоннице бренда ощущение абсолютной уверенности и комфорта благодаря постоянным технологическим ноу-хау и дизайн-решениям для разных типов форм и размеров. Тысячи сотрудниц, занятых в различных направлениях деятельности компании — от дизайна и инноваций до обслуживания клиентов, — это лишь «вершина айсберга» амбициозной кампании #TogetherWeTriumph, обещающей стать праздником женственности во всем мире.
Не секрет, что у каждой женщины есть вдохновляющий пример для подражания — будь то мама, сестра или подруга. В Triumph уверены, что акции бренда, направленные на усиление роли женщины в разных странах мира, вдохновят каждую из них на новые свершения, заботу о себе и своих близких — подругах, коллегах и, конечно же, родственницах. «Триумфальная» кампания принимает во внимание все женские особенности и говорит с каждой женщиной на её языке. #TogetherWeTriumphсозвучна ДНК бренда: отвечать потребностям каждой женщины и оказывать поддержку в прямом и переносном смыслах — первоочередная задача Triumph.
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