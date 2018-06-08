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Triumph запустил глобальную кампанию в поддержку женского движения
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Triumph запустил глобальную кампанию в поддержку женского движения 

Журнал ОК! 2 часа назад
Ведущий мировой бренд нижнего белья запускает глобальную социальную кампанию #TogetherWeTriumph, направленную на защиту и расширение прав и возможностей женщин во всем мире. Бренд, более 130 лет оберегающий самую нежную часть женского тела, верит, что залог успеха женского движения кроется во взаимовыручке и единении — а кроме того, всесторонней поддержке Triumph.
Компания поддерживает женское коммьюнити с помощью уникальных продуктов, ассортимент которых ежегодно пополняется, и дарит каждой поклоннице бренда ощущение уверенности и комфорта благодаря постоянным технологическим ноу-хау и дизайн-решениям для разных типов форм и размеров. Тысячи сотрудниц, занятых в различных направлениях деятельности компании — от дизайна и инноваций до обслуживания клиентов, — это лишь «вершина айсберга» амбициозной кампании #TogetherWeTriumph, обещающей стать праздником женственности во всем мире.
Не секрет, что у каждой женщины есть вдохновляющий пример для подражания — будь то мама, сестра или подруга. В Triumph уверены, что акции бренда, направленные на усиление роли женщины в разных странах мира, вдохновят каждую из них на новые свершения, заботу о себе и своих близких — подругах, коллегах и, конечно же, родственницах. «Триумфальная» кампания принимает во внимание все женские особенности и говорит с каждой женщиной на её языке. #TogetherWeTriumph созвучна ДНК бренда: отвечать потребностям каждой женщины и оказывать поддержку в прямом и переносном смыслах — первоочередная задача Triumph.
#TogetherWeTriumph
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