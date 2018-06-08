Волкова пришла на премию Fashion People Awards в кружевном «пеньюаре», а Бузова в платье с голой вставкой от груди до…

В Vegas City Hall в девятый раз состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards.

В этом году премия Fashion People Awards вручалась в 18 основных номинациях, кроме них были учреждены и дополнительные.

Список победителей этого года выглядит так Концертное шоу года— Ани Лорак, DIVA;

Лучшее видео— Анна Седокова, «Не твоя вина»;

Икона стиля— Любовь Успенская;

Альбом года— Emin «Прости, моя любовь»;

Открытие года— Feduk;

Возвращение года— «Комбинация»;

Стиль года— Ольга Бузова;

Fashion-песня— Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий»;

Fashion-актриса года— Наталья Рудова;

Fashion-певица года— Слава;

Артист года— Валерия;

Fashion-группа— Artik & Asti.

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Фото:пресс-служба