Волкова пришла на премию Fashion People Awards в кружевном «пеньюаре», а Бузова в платье с голой вставкой от груди до… 

В Vegas City Hall в девятый раз состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии Fashion People Awards.
По традиции, церемония открылась красной дорожкой. Ведущими мероприятия стали Юлия Барановская и Евгений Жук. Церемонию награждения открыла Ольга Бузова с песней «Чемпион». Премия собрала самых ярких представителей отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей были Филипп Киркоров, Валерия, Юлия Волкова, Наталья Рудова, Любовь Успенская, Анна Седокова и многие-многие другие.
В этом году премия Fashion People Awards вручалась в 18 основных номинациях, кроме них были учреждены и дополнительные.
Список победителей этого года выглядит так Концертное шоу года— Ани Лорак, DIVA;
Лучшее видео— Анна Седокова, «Не твоя вина»;
Икона стиля— Любовь Успенская;
Альбом года— Emin «Прости, моя любовь»;
Саундтрек года— Антон Беляев «Лететь» (OST «Лёд»);
Открытие года— Feduk;
Возвращение года— «Комбинация»;
Ледовое шоу года— Татьяна Навка, «Руслан и Людмила»;
Стиль года— Ольга Бузова;
Fashion-рок— Диана Арбенина;
Fashion-песня— Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий»;
Fashion-актриса года— Наталья Рудова;
Fashion-дизайнер года— Вячеслав Зайцев;
Fashion-ведущий года— Дмитрий Хрусталев;
Fashion-ведущая года— Регина Тодоренко;
Fashion-певица года— Слава;
Fashion-шансон man— Михаил Шуфутинский; Fashion-певец года — Александр Панайотов;
Fashion дуэт— «Дискотека Авария» и Николай Басков, «Фантазер»;
Артист года— Валерия;
Fashion-группа— Artik & Asti.
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Фото:пресс-служба