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Самые провальные наряды звезд за прошлую неделю
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Самые провальные наряды звезд за прошлую неделю 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Сара Полсон
На премьеру фильма «8 подруг Оушена» Сара пришла в таком флуоресцентном салатовом платье из перьев. Наши глаза болят, глядя на нее, а у вас?
Ферги
А Ферги еще живет в 2016, когда все поголовно ходили в замшевых ботфортах. Может, она их тогда купила, а надеть так и не пришлось? Но не зря же тратилась.
Таллула Белль
Таллула решила прогуляться до магазина в бомж-луке: растянутый джемпер, розовая сорочка (или юбка?) и балетки. Мы бы дальше мусорных ящиков в таком не ходили.
Белла Хадид
То, что вдохновило создателей платья Беллы Хадид, мы нашли — это упаковка-сеточка для экзотических фруктов. Только ее очень большая и дорогая версия.
Леди Гага
Последние несколько недель Гага ставит рекорды: чуть ли не каждый лук певицы стоит в очереди на звание главного трешсеттера дня. Судя по выражению лица звезды, ей что-то это все тоже не нравится.
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Женский форум
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