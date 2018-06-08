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Беременная певица Ханна вышла в свет в платье с впечатляющим декольте
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Беременная певица Ханна вышла в свет в платье с впечатляющим декольте 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В апреле этого года стало известно, что певица Ханна и ее муж Пашу — впервые станут родителями. К слову, в ожидании малыша супруги с удовольствием посещают светские мероприятия. Так, на красной дорожке церемонии «Муз-ТВ 2018. Трансформация». беременная Ханна появилась в эффектном платье красного цвета с головокружительным декольте и глубоким разрезом от бедра. Смелый образ дополняли туфли на шпильке, аккуратная прическа и яркий макияж. Все вместе смотрелось сексуально и стильно.
Беременная певица Ханна появилась на церемонии МУЗ-ТВ в эффектном наряде/Фото: кадр из трансляции
Добавим, что в этом году ежегодная церемония музыкального телеканала МУЗ-ТВ претерпела некоторые изменения. Лера Кудрявцева отказалась быть ведущей премии из-за беременности. Руководство канала заменило ее на Анастасию Ивлееву, которая знакома отечественному зрителю по проекту «Орел и решка».
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Женский форум
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