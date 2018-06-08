Беременная певица Ханна вышла в свет в платье с впечатляющим декольте

В апреле этого года стало известно, что певица Ханна и ее муж Пашу — впервые станут родителями. К слову, в ожидании малыша супруги с удовольствием посещают светские мероприятия. Так, на красной дорожке церемонии «Муз-ТВ 2018. Трансформация». беременная Ханна появилась в эффектном платье красного цвета с головокружительным декольте и глубоким разрезом от бедра. Смелый образ дополняли туфли на шпильке, аккуратная прическа и яркий макияж. Все вместе смотрелось сексуально и стильно.

Беременная певица Ханна появилась на церемонии МУЗ-ТВ в эффектном наряде/Фото: кадр из трансляции