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В Воронеже выставили около тысячи коллекционных авторских кукол
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В Воронеже выставили около тысячи коллекционных авторских кукол 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронеже выставка пробудет до 10 июня. Чепуха с человеческим лицом, Барби на пенсии и венецианская красавица по цене авто. Около тысячи редких, коллекционных и авторских кукол выставили в Воронеже. Это работы мастеров со всей страны — как именитых, так и малоизвестных. Самая дорогая в буквальном смысле — кукла художницы из Иваново Алёны Абрамовой. В платье из расшитого шёлка, сердоликовом ожерелье и с натуральными волосами. Стоит красотка — полмиллиона рублей. Сделана в технике гиперреализма, лицо и руки из пластика, расписаны маслом.
На выставке есть и представительницы самых массовых коллекций кукол. Законодательницам игрушечной моды в этом году исполняется 59. И Барби-пенсионерки всё так же прекрасны — одна в наряде от Диора. Другая, выпущенная к своему полувековому юбилею, с фарфоровым лицом. Здесь же мишки Тедди, куклы текстильные или сделанные, как валенки. Кстати, коллекция «Тёплых историй» о детстве создавалась специально для Воронежа. Нашлось место и известным персонажам — в миниатюре Елизавета I, Леди D, Генрих VIII и его пять жён. Шестую только недавно отыскали на аукционах, но ещё не привезли. В Воронеже выставка пробудет до 10 июня. Здесь отмечают, сейчас главные ценители кукол вовсе не дети. А сами игрушки теперь — хорошее вложение капитала. — С 20 века 25% прибавляется на стоимость антикварных кукол. Но и современные куклы не уступают по цене. В большинстве своём покупают мишек к себе в коллекцию и домой, и не как игрушку, а как коллекционную вещь — мужчины. И самые серьёзные коллекции, музеи, возглавляют тоже мужчины, — отметила президент культурного фонда «Куклы мира» Лана Летта. Выставка работает по адресу ул. Карла Маркса, 53. С 7 по 9 июня она открывается в 11:00, а закрывается в 20:00. В воскресенье 10 июня закрытие состоится на час раньше в 19:00.
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