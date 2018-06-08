Какое платье выбрать этим летом: самые сексуальные фасоны

Платье с запахом

Такое платье придает образу женственности и утонченности. Если необходимо зрительно увеличить рост, то лучше отдать предпочтение модели без рукавов. А для пущей романтичности к платью с рукавами можно добавить обувь на высокой платформе или шпильке и небольшую сумочку из ротанга.

Платье на пуговицах

Платье миди на пуговицах станет фаворитом среди отпускных нарядов. Выбирая легкий однотонный вариант, мы делаем ставку на универсальность. Если сочетать такое платье с плетеной сумкой и вьетнамками, то в нем можно отправиться на местный рынок за свежими фруктами и овощами, а если подобрать к нему босоножки на каблуке и накрасить губы яркой помадой, то вечером можно пойти на романтическое свидание.

Прозрачное платье

Прозрачное платье из органзы, которая идеально держит пышную форму, станет отличным выбором для роскошной вечеринки у моря, дня рождения или свадьбы лучшей подруги. Добавляем к нему яркие стрелки, обувь контрастного оттенка и небольшой клатч.

Красное платье

Находим идеальное платье огненного оттенка в стиле 40-х и добавляем к нему открытые босоножки и солнцезащитные очки с оправой такого же цвета. В качестве поддержки выбираем серьги и браслет из золота, а сумочку — в бежевых тонах.

Полосатое платье

Полосы (райе) — один из самых трендовых принтов сезона. Присматриваемся к жизнерадостным сочетаниям красного, синего, зеленого, желтого, а черно-белые полоски оставляем на осень. Сочетать полосатые вещи следует с монохромными аксессуарами и обувью, например, нюдовыми босоножками, а также с нейтральным макияжем.

Платье с рюшами

Рюши и воланы способны придать воздушности и легкости даже платью строгого кроя. Такой наряд будет уместен как за ужином на террасе, так и днем во время рабочих дел. Чтобы поддержать деловой образ, комбинируем такое платье с удобной обувью и очками геометричной формы, а вечером собираем волосы в пучок, добавив серьги-шандельеры и мюли.

Платье в горошек

Платье с гороховым принтом в испанском стиле будет выглядеть еще более соблазнительно, если добавить к нему красную обувь и помаду. В повседневную жизнь платье в горошек привнесет свежесть, особенно если сочетать его с белыми обувью, ремнем и сумкой на длинном ремешке.

Другие образы для летнего вдохновения:

Брюки с лампасами, джинсовое мини и платье в клетку Лимонное платье, полосатая блузка и бордовые мюли Юбка плиссе, белый кроп-топ и платье макси