Анфиса Чехова оголила грудь на Красной дорожке премии «Муз-ТВ

Звезда решила отказаться от бюстгальтера.

Свершилось — одна из самых популярных премий — премия телеканала Муз-ТВ началась. Как обычно, звезды старались выделиться на красной дорожке, и некоторые примерили очень экстравагантные наряды и платья.

Телеведущая Анфиса Чехова пошла по своему привычному пути и снова продемонстрировала шикарную грудь. Правда, на этот раз зрители увидели куда больше привычного — декольте до пупка показало все, что было скрыто раньше, и форма теледивы не оценил только ленивый (хотя, пожалуй, даже они полюбовались).

Несмотря на то, что Анфиса Чехова, кажется, решила не надевать бюстгальтер, немаленькая грудь звезды выглядит очень молодо и аппетитно. Продемонстрировать формы, кстати, решила не только телеведущая. Без белья обошлась и Юлианна Караулова — несмотря на то, что декольте у певицы было довольно скромным, ее формы «обнажило» обтягивающее платье. Правда, певица явно выбрала не самую удобную модель, и на красной дорожке постоянно держала длинный подол в руках, чтобы не споткнуться. Зато не отказала ни одному фанату в фотографии.

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