Чехова отвлекла выпирающим бюстом от располневших ног

Анфиса Чехова в очередной раз поразила своих поклонников. Телеведущая появилась на красной дорожке премии Муз-ТВ в платье с дерзким декольте. Впрочем, некоторые предположили, что пышный бюст должен был отвлечь внимание от располневших ног теледивы.

Телеведущая стала гостьей ежегодной музыкальной премии «Муз-ТВ 2018. Трансформация». На красной дорожке телеведущая появилась в длинном алом платье со шлейфом из прозрачной ткани и декольте с прозрачной вставкой. Последняя вовсе не скрывала пышный бюст артистки.

Несмотря на отвлекающий маневр, поклонники заметили, что ведущая выглядит немного располневшей. У них было, с чем сравнить — в последнее время звезда выкладывает в соцсетях множество снимков, подтверждающих ее стройность. Артистка держит фанатов в курсе своих занятий йогой, заявляет, что ведет здоровый образ жизни. Сообщалось, что телезвезда сбросила вес с 90 до 70 килограммов, напоминает EG.ru