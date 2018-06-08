50 самых классных образов из новых resort-коллекций

В Европе заканчиваются показы и презентации круизных коллекций на 2019 год: мы выбрали красивые, функциональные и тенденциозные луки, приемы из которых можно использовать уже сегодня.

Несмотря на то, что resort — это про лето, солнце и полуодетость, ведущие марки убеждают запасаться шапками и носками. Причем такими, чтоб грели в самые страшные погодные катаклизмы, а заодно сочетались с легкой одеждой и обувью. Prada предлагает носить дутые ушанки с кожаными топами и юбкой с заниженной талией, Gucci задает моду на кутюрные тюбетейки, Chloe надевает носки под «деревянные» мюли, а Just Cavalli натягивает их до самых колен. При этом каждый аксессуар представляет из себя полноценный акцент образа: на них есть брендирование, надписи и даже рисунки от современных художников. Кажется, самое время отдать вещи на кастомизацию Покрасу Лампасу!

Кстати, мюли появляются в коллекциях едва ли не всех марок: в вариациях из розовой кожи, на каблуках-рюмках или с кулисками. Но самой модной обувью следующих сезонов считаются широкие укороченные сапоги. Fendi стилизуют ими трикотажные плиссированные платья (так, чтобы край обуви еле соприкасался с низом юбки), Dior заправляют в них светлые непромокаемые брюки (прием, проверенный проливным дождем!), а Tibi прячут сапоги под летними сарафанами (играя на контрасте фактур и текстур). Из других диковинных элементов стайлинга — кроссовки-чулки с показа Louis Vuitton , розовые луноходы с «могильного» шоу Gucci, офисные рубашки в сочетании с пышными юбками, а также велосипедки, которые теперь можно носить как элемент black-tie. Но нам больше нравится камбэк комбинаций, которые уже прижились за пределами спальни и не вызывают общественный шок, и фотопринтов, вернувшихся в моду с подачи Рафа Симонса и Calvin Klein. Дизайнер заключил 12-летний контракт с Фондом Энди Уорхола и теперь использует в коллекциях любые его работы — будь то автопортреты художника или скриншоты из фильмов. И хотя у других марок нет неограниченного доступа к звездным архивам, они все равно помещают портреты и пейзажи на рубашки и платья — посмотрите на ассортимент Oscar de la Renta и Dsquared²!

Несмотря на стремление брендов соответствовать трендам и добавлять в коллекции вещи, не соответствующие ДНК, почти в каждом лукбуке есть красивые романтичные платья, которые поправляют положение даже самой неудачной коллекции и с триумфом отправляются в летний гардероб инста-див. Через два сезона мы будем охотиться за нарядами от Carolina Herrera, Red Valentino и Givenchy, хотя в их случае стоит гордиться всей resort-линейкой. Несколько образов в выпущенных коллекциях были посвящены мужчинам, которых снова возвращают к классическому крою 50-х, гранжевой эстетике 70-х и вневременному милитари. Надеемся, что на Неделях мужской моды, которые стартуют уже вот-вот, мы увидим больше референсов, декад и культурных отсылок. Фото: vogue.com