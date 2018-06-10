«Сколько страусов загублено»: Дайнеко появилась на премии «Муз-ТВ» в необычном платье

Певица Виктория Дайнеко в числе других звезд отечественного шоу-бизнеса посетила музыкальную премию «Муз-ТВ». При этом образ артистки на этом важном мероприятии публика сочла провальным. В Сети посмеялись над нарядом из перьев, который сделал Дайнеко на несколько размеров больше.

На днях в Москве состоялась 16-я церемония вручения музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ», на которую съехались многие звезды. Настоящий фурор произвело возвращение на сцену 35-летней Светланы Лободы , которая в конце мая вновь стала мамой. И если Лобода смогла оставить в Америке свою двухнедельную малышку, выступила на премии и получила «тарелку» в номинации «Лучшая исполнительница», то у подопечной Игоря Матвиенко другие приоритеты в жизни. Виктория Дайнеко сейчас старается больше времени уделять своей маленькой дочке, а не карьере, поэтому в этом году она не была представлена ни в одной номинации, но приехала поддержать коллег.

Для выхода на красную дорожку яркая победительница «Фабрики звезд» выбрала необычное черное платье с перьями свободного силуэта. Викторию и раньше упрекали в отсутствии чувства стиля, а на этот раз она и вовсе насмешила зрителей телеканала «Муз-ТВ» и комментаторов в Сети своим образом. Некоторые люди, которые не в курсе, что Вика сейчас — свободная дама, даже решили, что она вновь беременна. «Не платье, а меховой мешок» «Сколько страусов загублено?» «Полная безвкусица. Платье полнит ужасно» «Будто коврик из ванной на себя надела» «Беременна или располнела так?»

Виктория Дайнеко на этот раз скрыла фигуру, однако когда звезда появляется в более открытой одежде, это тоже вызывает поток критики. Особенно не дают покоя недоброжелателям Виктории ее ноги, которые ей неоднократно советовали скрывать длинными юбками. К слову, в очень похожем платье, только молочного цвета, на публике уже появлялась певица Нюша, которая под многочисленными слоями перьев прятала свою беременность от поклонников и журналистов.