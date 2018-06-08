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Яна Рудковская предстала в образе королевы бурлеска
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Яна Рудковская предстала в образе королевы бурлеска 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В пятницу, 8 июня, в Москве проходит ежегодная музыкальная премия «Муз-ТВ 2018. Трансформация». По красной ковровой дорожке мероприятия уже прошлись многочисленные звезды. В том числе: рэпер Джиган с супругой и детьми, Ани Лорак, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, Настасья Самбурская и многие-многие другие.
Не могла пропустить такое событие и Яна Рудковская. Для появления на публике она выбрала по-настоящему сказочное платье с открытыми плечами, пышной юбкой и длинным шлейфом из лимитированной коллекции бренда Ralph&Russo. Как рассказала продюсер журналистам, невероятной красоты наряд она получила только сегодня утром.
Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ/Фото: Teleprogramma.pro  Добавим, что сопровождал Яну на красной ковровой дорожке ее 15-летний сын Николай, рожденный в браке с Виктором Батуриным. Подросток занимается музыкой: ранее он записал трек с Владиславом Раммом, который является бывшим солистом MBAND. Звездная мама взялась за продвижение таланта Коли, об этом она заявляла в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Яну Рудковскую на красной ковровой дорожке поддержал сын Николай/Фото: кадр из трансляции
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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