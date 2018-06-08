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Вечное сияние: 5 самых необычных хайлайтеров сезона
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Вечное сияние: 5 самых необычных хайлайтеров сезона 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Хайлайтер TOO FACED Candlelight
Бьюти-аксессуар как из диснеевского мультфильма — выглядит словно его достали из косметички принцессы, переливается золотом и украшен рисунком в виде подсвечника. Создает нежное и легкое свечение, при этом у вас на выбор есть два оттенка — золотой и розовый. Кстати, внутри есть инструкция с тремя способами нанесения.
Кисточка-хайлайтер YSL Touche Eclat
Кисточка-хайлайтер Touche Eclat — фаворит визажистов, моделей, и просто бьюти-зависимых девушек по всему миру. Он усиливает сияние кожи и придает лицу естественный вид, словно вы только что после восьми часов безмятежного сна.
KIKO MILANO Jelly Jungle
Жидкий хайлайтер Jelly Jungle светится на коже крошечными золотыми частицами и вообще очень удобен в нанесении. Кстати, он даже защищает кожу от вредного воздействия солнца — хайлайтер обогащен питательным экстрактом ягод годжи. Советуем наносить перед каждой летней вечеринкой.
Бронзовое ароматизированное масло-хайлайтер Mixit
Масло-хайлайтер, при нанесении которого, кожа приобретает приятный бронзовый оттенок и деликатное мерцание. В составе все натуральное — масло сладкого миндаля, масло кукурузы, витамины E и F, экстракты зеленого кофе и розмарина. Ну, и конечно, это коллекция посвящена единорогам, что уже аргумент.
Пудра-хайлайтер Nars St. Barths Highlighting Powder
Инновационный (да!) хайлайтер содержит сферические микрочастицы пудры и перламутра, которые отражают свет и сливаются с кожей, придавая ей естественное сияние. Плюс шелковистая формула с невесомой текстурой легко наносится и позволяет регулировать степень сияния от легкой до интенсивной. Как раз для лета, пляжа (ну или фантазий о пляже).
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