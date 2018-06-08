Ещё
Полина Гагарина в платье греческой богини вышла в свет с Дмитрием Исхаковым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полина Гагарина в платье греческой богини вышла в свет с Дмитрием Исхаковым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня в Москве проходит ежегодная национальная музыкальная премия «Муз-ТВ 2018. Трансформация». Несмотря на пасмурную погоду, на красной дорожке звезды появляются в открытых нарядах. Виктория Дайнеко даже рискнула выйти в свет в платье с перьями. Также выбрала очень легкое платье Полина Гагарина, которую на церемонии сопровождал супруг Дмитрий Исхаков.
Певица подчеркнула свою стройную фигуру нарядом греческой богини сливочного оттенка. Легкая ткань обрамляла ее тело, а акцент на талии сделал ее визуально еще стройнее. Дмитрий предпочел строгий костюм и белую рубашку. Поклонники пришли в настоящий восторг от образа Полины. Они также считают, что она очень гармонично смотрится со своим возлюбленным. Отметим, что артистка не часто выходит в свет с мужем, но всегда выбирает яркие наряды для светских мероприятий.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1797276953428140104_2230209241"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Не так давно Гагарина уже появлялась на публике в длинное черно-белом платье, которое подчеркнуло хрупкость ее фигуры. Тогда она также сделала акцент на талии с помощью пояса. Певица очень любит примерять игривые и романтичные образы, которые ей очень идут. Поклонники не могут налюбоваться красотой певицы.
Teleprogramma.pro: последние новости
Анфиса Чехова на красной дорожке премии МУЗ-ТВ спрятала ноги, но показала декольте Первый выход Лободы после родов: на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ звезда появилась в облегающем платье Юлия Барановская в платье-костюме не смогла перещеголять Амаль Клуни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве изуродовали десятки женщин26
«Бросил невесту, когда узнал, что она эскортница»152
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади30
Самого сильного в мире человека травят в Сети6
5 шокирующих фактов о клубнике2
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение