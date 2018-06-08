Полина Гагарина в платье греческой богини вышла в свет с Дмитрием Исхаковым

Сегодня в Москве проходит ежегодная национальная музыкальная премия «Муз-ТВ 2018. Трансформация». Несмотря на пасмурную погоду, на красной дорожке звезды появляются в открытых нарядах. Виктория Дайнеко даже рискнула выйти в свет в платье с перьями. Также выбрала очень легкое платье Полина Гагарина , которую на церемонии сопровождал супруг Дмитрий Исхаков.

Певица подчеркнула свою стройную фигуру нарядом греческой богини сливочного оттенка. Легкая ткань обрамляла ее тело, а акцент на талии сделал ее визуально еще стройнее. Дмитрий предпочел строгий костюм и белую рубашку. Поклонники пришли в настоящий восторг от образа Полины. Они также считают, что она очень гармонично смотрится со своим возлюбленным. Отметим, что артистка не часто выходит в свет с мужем, но всегда выбирает яркие наряды для светских мероприятий.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1797276953428140104_2230209241"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Не так давно Гагарина уже появлялась на публике в длинное черно-белом платье, которое подчеркнуло хрупкость ее фигуры. Тогда она также сделала акцент на талии с помощью пояса. Певица очень любит примерять игривые и романтичные образы, которые ей очень идут. Поклонники не могут налюбоваться красотой певицы.