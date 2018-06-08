Закошмарили: 5 нарядов из Instagram певицы Славы, которые вам лучше не видеть

1 В таком костюме Слава выступала на шоу «Танцы со звездами». Мы понимаем, что это концертный образ, но даже наряды для сцены бывают стильными и красивыми. Предлагаем певице обратить внимание на аутфиты Бейонсе. Кстати, сейчас королева Би находится в туре. Так что, есть чему поучиться.

2 Зимы в России, конечно, суровые. Только это вовсе не повод примерять на себя наряд мохнатой гусеницы. Прошли времена, когда меха были признаком достатка в семье. Сейчас для того, чтобы пустить пыль в глаза подружкам, достаточно обуть модные кроссовки Balenciaga.

3 Кажется, в этом аутфите Слава пыталась предугадать тренды, только вот тренды почему-то пошли в обратном направлении. Нечто похожее мы видели в этом году на показе Versace. Только вот Донателла не заставляла моделей надевать гольфы на колготки.

4 Прежде, чем включить этот лук в нашу подборку, мы долго думали, зачем под такой наряд Слава надела колготки. А потом присмотрелись и поняли: никаких колготок здесь нет, как, собственно, и вкуса у 38-летней певицы.

5 А вот и совсем свеженький снимок! В таком наряде Слава появилась на премии Fashion People Awards. Ситуация по-прежнему плачевная. Бесформенное платье со странными бантами и неряшливо пришитыми оборками создают впечатление, будто певица скрепила его булавками сшила сама. Так себе попыточка…