Как одеваются мужчины, которые нравятся девушкам?

Строгий дресс-код заметно упрощает жизнь: отглаженная сорочка, прямые брюки, классические туфли. Успешному мужчине гораздо сложнее составить непринужденный повседневный образ. Какую футболку выбрать, чтобы не показаться девушкам странным? С чем носить светлые кеды? В чем пойти на прогулку? Мы решили ответить на эти вопросы наглядно.

В парк

Поло Polo Ralph Lauren, цена: 7 500 руб. ; чиносы H&M, цена: 1 700 руб. ; кроссовки Nike, цена: от 10 000 руб. ; солнцезащитные очки Tommy Hilfiger, цена: 9 000 руб. ; велосипед Schwinn Baywood, цена: от 15 000 руб.

Рубашка поло нравится женинам по нескольким причинам. Она отлично подчеркивает достоинства мужской фигуры, выглядит спортивно и аккуратно. Модель с графичным воротником особенно стильная. Отлично сочетается с хлопковыми чиносами приглушенного пастельного оттенка и ослепительно-белыми кедами. Именно светлая обувь привлекает внимание. Какая красотка не захочет познакомиться с ярким мужчиной?

Чтобы привлечь внимание девушек, советуем приобрести рубашку поло белого цвета с темным воротником от Milano Moda.

Поло BLOOKER в Milano Moda, цена: от 2 450 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Рубашка поло MG в Milano Moda, цена: от 7 900 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

На дружеские посиделки

Рубашка Loewe, цена: 33 000 руб. ; джинсы Diesel, цена: 6 000 руб. ; ботинки Gant, цена: от 20 000 руб. ; солнцезащитные очки Ray-Ban, цена: 11 000 руб.

Иногда дружеский ужин плавно перетекает в обсуждение бизнес-планов. Что ж, если и встречаться по важным вопросам вне рабочего времени, то на летней веранде модного кафе. Выглядеть за столиком неотразимо проще всего в джинсах с эффектом потертости, замшевых ботинках-дезертах и денимовой рубашке. Отсылка к стилю вестерн — одна из ключевых подиумных тенденций. Стильная девушка наверняка оценит по достоинству знание модных трендов.

Вовсе не обязательно, чтобы дезерты были замшевыми, кожаные ботинки будут смотреться не менее эффектно.

Ботинки из замши CORSOCOMO, цена: от 3 900 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 Ботинки CORSOCOMO​, цена: от 6 800 руб., заказать: +7 (800) 333-03-46 В музей

Футболка Uniqlo, цена: 999 руб. ; джинсы MICHAEL Michael Kors, цена: 9 000 руб. ; мокасины Emporio Armani, цена: от 13 000 руб. ; солнцезащитные очки Diesel, цена: 11 000 руб. ; часы Emporio Armani, цена по запросу

Выставка современного искусства — отличный повод продемонстировать чувство стиля. Футболка с японской графикой выглядит особенно органично с темно-синими зауженными брюками и замшевыми мокасинами. Образ ценителя прекрасного дополнят стальные часы и солнцезащитные очки в круглой оправе.

Обратите внимание на удобные замшевые мокасины синего или голубого цвета от магазина El Tempo. Модели декорированы шнурками.

Мужские мокасины El Tempo​, цена: от 5 490 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

Мужские мокасины El Tempo​, цена: от 5 990 руб., заказать: +7 (800) 700-53-04​

За новыми знаниями

Сорочка Polo Ralph Lauren, цена: 6 000 руб. ; брюки Jeckerson, цена: 15 000 руб. ; пиджак Loveless, цена: от 20 000 руб. ; очки Saint Laurent, цена: 22 000 руб. ; кеды Fendi, цена: 50 000 руб.

Если верить британским ученым, то 85% опрошенных дам ценят в мужчине интеллект. Такая статистика означает, что даже первое впечатление нужно производить с умом. С этой задачей безошибочно справится образ в стиле smart look: свободная светло-голубая сорочка, хлопковый синий пиджак, прямые брюки. И главная деталь — модная оправа.

Навстречу приключениям

Косуха Calvin klein Jeans, цена: от 30 000 руб. ; джинсы Topshop, цена: 3 000 руб. ; слипоны Tod's, цена: 27 000 руб. ; сумка Prada, цена: 98 000 руб. ; фуболка Versus, цена: 13 000 руб.

Образ плохого парня действует на милых дам обезоруживающе. Брутальная косуха, черные джинсы, объемная сумка — необходимый минимум для создания дерзкого амплуа. Стильным акцентом станет футболка с контрастным принтом. Выглядеть так, словно за углом припаркован байк, — уловка, заставляющая женское сердце биться быстрее.

А объемные сумки от интернет-магазинов сумок и чемоданов GRIZZLY и «Три сундука» привлекут внимание не только стилем, но качеством.

Мужская дорожная сумка GRIZZLY, цена: от 2 322 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56 Сумка спортивная Antan в магазине «Три сундука», цена: от 2 790 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85​

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