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Первый выход Лободы после родов: на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ звезда появилась в облегающем платье
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Первый выход Лободы после родов: на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ звезда появилась в облегающем платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня в Москве проходит церемония вручения музыкальной премии МУЗ-ТВ. Артисты один за одним пребывают на красную ковровую дорожку мероприятия. Мы уже рассказали, что Ольга Бузова появилась на коне, беременная певица Нюша — в платье с глубоким декольте, а Регина Тодоренко в объемном наряде, которое скрывало ее округлившийся живот (телеведущая находится на 14 неделе беременности).
Эффектным был выход на дорожку Светланы Лободы. В облегающем корсетном платье она выглядела так, словно и не рожала две недели назад. Подтянутая фигура, ноги, осиная талия — кажется, что так невозможно выглядеть женщине сразу после рождения ребенка. Например, герцогиня Кембриджская, которая стала мамой третьего малыша, спустя несколько дней после родов появилась на публике и не скрывала выпирающий живот.
Фото: Instagram
Напомним, младшая дочь Лободы появилась на свет в Лос-Анджелесе в конце мая. Ради церемония вручения премии МУЗ-ТВ артистка оставила новорожденную малышку с мамой и прилетела в Москву.
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Женский форум
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