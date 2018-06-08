Юлия Барановская в платье-костюме не смогла перещеголять Амаль Клуни

Телеведущая дефилировала перед фотографами в стильном черном костюме с длинной юбкой. Не каждая звезда рискнула бы выбрать столь экстравагантный наряд, но Юлия не боится критики. Также во время церемонии ее сопровождал старший сын Артем. Он был облачен в строгий костюм и белую рубашку с бабочкой. Поклонники были рады видеть Барановскую и ее наследника. Однако многим наряд телеведущей напомнил платье, которое не так давно примерила жена Джорджа Клуни

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Напомним, на Балу института костюма Met Gala в этом году Амаль Клуни поразила всех своим платьем-костюмом с длинным цветастым шлейфом. Поклонники предположили, что Юлия решила повторить образ супруги известного актера, но перещеголять Амаль ей все же не удалось. Телезвезда выглядела менее эффектно в черном наряде, чем супруга Клуни в атласном платье.

Амаль Клуни на Балу института костюма в этом году / фото: globallook.com