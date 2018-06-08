Певица Валерия оделась в стиле дочери Анны Шульги

В Vegas City Hall вручили премию Fashion People Awards. Мероприятие состоялось уже в девятый раз и вновь собрало самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. В этом году награда была вручена в 18 основных номинациях.

Одной из гостьей мероприятия стала певица Валерия . Артистка появилась на красной ковровой дорожке в стильном наряде: поверх облегающего платья золотого оттенка певица надела хлопковый милитари-пиджак и дополнила образ кепкой. Поклонники, увидев Валерию в таком наряде, поспешили сравнить ее с дочерью Анной Шульгой , которая тоже любит комбинировать вещи разных стилей.

Валерия и ее дочь Анна Шульгина на многих фотографиях выглядят ровесницами. Певица утверждает, что сохранять молодость ей помогает не пластическая хирургия, а правильное питание и регулярные занятия спортом.

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