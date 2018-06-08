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Филипп Киркоров, Елена Темникова, Дима Билан, Полина Гагарина: звёзды на премии «Трансформация»
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Филипп Киркоров, Елена Темникова, Дима Билан, Полина Гагарина: звёзды на премии «Трансформация» 

Журнал ОК! 1 час назад
В «Олимпийском» проходит премия «Муз-ТВ 2018. Трансформация». Здесь награждают за лучшее видео, песню, поп-группу, альбом и другие номинации. Гости пришли на торжественное мероприятие в стильных образах, некоторые даже продемонстрировали несколько нарядов.
Дуэт Artik&Asti выбрали для вечера классические образы: у Анны элегатное атласное платье, а у Артёма — смокинг. Валерия надела белый oversize-костюм с острыми плечами, а образ певица дополнила шляпкой с вуалью. Филипп Киркоров пришёл на премию в леопардовой шубе, брюках, покрытых стразами, и с золотым крестом на груди. Беременная Нюша была похожа на греческую богиню в коралловом платье с декольте. Елена Темникова умело сочетает сексуальность со сдержанностью.
Artik&Asti
Дима Билан
Валерия и Иосиф Пригожин
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Джиган
Филипп Киркоров
Нюша и Игорь Сивов
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
Елена Темникова
Отметим, что продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке в платье Ralph&Russo: именно этим дизайнерам супруга принца Гарри Меган Маркл доверила наряд для официальных помолвочных портретов с мужем.
In love with my gorgeous @ralphandrusso couture gown, that travelled from London specially for the Muz TV award ceremony. ❤️ #музтв2018
A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on  Jun 8, 2018 at 9:15am PDT  А вот образ солистки группы «А'Студио» Кети Топурия поклонники не оценили.
«Жуть, образ провал», «По-моему, мода сошла с ума», «Походу, портной не успел пошить», «Да уж. Ещё и дизайнером себя называет», — негодуют пользователи.
Премию «Муз-ТВ 2018» ведут Максим Галкин, Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев и Анастасия Ивлеева.
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