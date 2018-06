Филипп Киркоров, Елена Темникова, Дима Билан, Полина Гагарина: звёзды на премии «Трансформация»

В «Олимпийском» проходит премия «Муз-ТВ 2018. Трансформация». Здесь награждают за лучшее видео, песню, поп-группу, альбом и другие номинации. Гости пришли на торжественное мероприятие в стильных образах, некоторые даже продемонстрировали несколько нарядов.

Дуэт Artik&Asti выбрали для вечера классические образы: у Анны элегатное атласное платье, а у Артёма — смокинг. Валерия надела белый oversize-костюм с острыми плечами, а образ певица дополнила шляпкой с вуалью. Филипп Киркоров пришёл на премию в леопардовой шубе, брюках, покрытых стразами, и с золотым крестом на груди. Беременная Нюша была похожа на греческую богиню в коралловом платье с декольте. Елена Темникова умело сочетает сексуальность со сдержанностью.

Artik&Asti

Полина Гагарина

Джиган

Филипп Киркоров

Елена Темникова

Отметим, что продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке в платье Ralph&Russo: именно этим дизайнерам супруга принца Гарри Меган Маркл доверила наряд для официальных помолвочных портретов с мужем.

In love with my gorgeous @ralphandrusso couture gown, that travelled from London specially for the Muz TV award ceremony. ❤️ #музтв2018

A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jun 8, 2018 at 9:15am PDT А вот образ солистки группы «А'Студио» Кети Топурия поклонники не оценили.

«Жуть, образ провал», «По-моему, мода сошла с ума», «Походу, портной не успел пошить», «Да уж. Ещё и дизайнером себя называет», — негодуют пользователи.