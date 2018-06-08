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Рубашка в клетку, сапоги и мини-платье: повторяем летний look Лены Перминовой
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Рубашка в клетку, сапоги и мини-платье: повторяем летний look Лены Перминовой 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Лена Перминова обладательница не только роскошной фигуры, но и безупречным вкусом. В своем Instagram модель регулярно делится с подписчиками стильными образами. В очередной раз Лена продемонстрировала стильный look, который обязательно захочется повторить этим летом.
Модель составила повседневный образ, в котором можно отправиться как на прогулку с подругами, так и на романтическое свидание. Черное облегающее мини-платье звезда надела в сочетании с клетчатой рубашкой over-size в черно-белых тонах. Высокие сапоги и ремень идеально завершили лук.. Так просто, но до чего стильно!
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