10 самых красивых невест из кино 

От свадебного образа героини Одри Хепберн в «Забавной мордашке» до платья Кэрри Брэдшоу от Vivienne Westwood. Еще восемь знаменитых невест в материале BeautyHack.
Одри Хепберн, «Забавная мордашка»
Свадебное платье Одри — результат одной из первых и самых долгих коллабораций звезды и бренда. Наряд из сатина и тюля создал основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Так же как и другие свадебные платья, в которых Одри в реальной жизни дважды выходила замуж (ее первый муж — Андреа Дотти, второй — Мел Феррер).
Следом за героиней Одри Джо Стоктон мир полюбил платья длины миди — еще пару лет назад все невесты выбирали «тяжелые» закрытые платья с ниспадающими юбками, сделанные из непрактичных материалов (в 40-х, например, использовался парашютный шелк). А еще для фильма Одри приколола фату к платью, как капюшон, и накрасила губы морковной помадой.
Джулия Робертс, «Сбежавшая невеста»
Из четырех свадебных платьев героини Джулии Робертс только одно оказалось счастливым. Наряд с вышивкой и спущенными плечами создал бренд Amsale, к услугам которого часто обращаются голливудские костюмеры. Платья марки вы видели в шоу Опры Уинфри, фильмах «Американская свадьба», «27 свадеб», «Однажды в Риме».
Сара Джессика Паркер, «Секс в большом городе»
7 июня образу Кэрри Бредшоу, который придумала стилист Патрисия Филд, исполнилось 19 лет. Об этом своим подписчикам сама Патрисия рассказала в Instagram. За работу над «Сексом в большом городе» стилист получила 5 премий «Эмми».
Атласное свадебное платье для Кэрри создала Вивьен Вествуд в 2007 году в рамках осенне-зимней коллекции Cave Girl. Сразу после выхода фильма упрощенная модель длины миди появилась на net-a-porter.com и была продана за пару часов (цена — около $10,000). Стоимость оригинального варианта начиналась от $15,700 и увеличивалась в зависимости от ткани и оттенка. Заказать его можно было в бутике Vivienne Westwood в Лондоне, при условии, что вы готовы ждать полгода.
Кейт Хадсон, «Война невест»
Платье как у героини Кейт Хадсон сейчас можно найти только на eBay. Его создала Вера Вэнг и после выхода фильма в прокат в 2009 году наряд могла купить любая девушка. Платье с пышной юбкой из тюля и лавандовым поясом было доступно в бутиках Vera Wang за $6,000.
Кристен Стюарт, «Сумерки»
Как бы вы ни относились к подростковой саге, нужно признать, что с выбором свадебного платья Беллы Свон команда стилистов не прогадала. Атласное платье с кружевными вставками и открытой спиной для фильма создал бренд Carolina Herrera. Сразу после выхода третьей части фильма свадебная марка Alfred Angelo скопировала дизайн и сделала реплику, которую продавала за $799 до объявления о банкротстве в июне 2017.
Аманды Сайфред, «Мама Мия»
Свадебный наряд в стиле хиппи для Сары — героини Аманды Сайфред — создавали по эскизам греческих туник. Его придумала костюмер Энн Рот. В 1997 году Энн получила «Оскар» за работу над «Английским пациентом». Ни один бренд не решился повторить дизайн платья из мюзикла «Мама Мия», но похожие варианты можно найти, например, у Temperley London. Добавьте к нему укладку в стиле «девушки серфера» и нюдовый макияж — образ для средиземноморской свадьбы готов.
Эмили Блант, «Молодая Виктория»
Еще одна гениальная работа костюмеров, которую оценила Американская киноакадемия. В 2010 году Сэнди Пауэлл — мастер по костюмам фильма «Молодая Виктория» — получил статуэтки «Оскар» и BAFTA. Это реплика настоящего платья, которое 10 февраля 1840 года надевала Королева Виктория во время свадьбы с принцем Альбертом. Именно Виктория начала традицию выбирать для церемонии белые свадебные платья. Оригинал сделан из сатина Вильямом Дайсом (главой Королевского Колледжа Искусств) и выставлен в Кенсингтонском дворце с 2012 года.
Марион Котийяр, «Союзники»
Костюмер фильма Джоанна Джонстон дважды получала «Оскар». В этом году ей дали награду за работу над «Союзниками». Наряды в стиле старого Голливуда и «Касабланки» — то, ради чего многие купили билеты на фильм.
Для свадебной церемонии Джоанна одела героиню Марион в атласное голубое платье, вручила букет ландышей и накрасила губы алой помадой. Очень просто и по-британски, учитывая, что свадьба, как и последующая жизнь героев в Лондоне, проходила под немецкими бомбардировками.
Лейтон Мистер, «Сплетница»
Платье для героини Лейтон создала Вера Вэнг. Для подружек невесты главный стилист сериала Эрик Даман выбрал укороченные коктейльные платья David Bridal, только героиню Блейк Лавли одел в Vera Wang из весенне-летней коллекции 2011 года. Стоит ли говорить, что все выбранные платья были проданы за несколько дней.
Кортни Кокс, «Друзья»
Эпизод, где Моника и Чендлер наконец поженились, вышел в 2001 году, а фасону платья невесты до сих пор посвящают доски на Pinterest. Дело в минималистичном дизайне, который придумал бренд House of Bianchi. Марка перестала существовать сразу после выхода «Друзей», а сейчас в сети можно найти магазины с винтажными платьями House of Bianchi из 70-х, 80-х и 90-х.
Как повторить макияж героини Кортни — Моники Геллер, мы рассказывали тут.