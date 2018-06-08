10 самых красивых невест из кино

От свадебного образа героини Одри Хепберн в «Забавной мордашке» до платья Кэрри Брэдшоу от Vivienne Westwood. Еще восемь знаменитых невест в материале BeautyHack.

Одри Хепберн, «Забавная мордашка»

Свадебное платье Одри — результат одной из первых и самых долгих коллабораций звезды и бренда. Наряд из сатина и тюля создал основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Так же как и другие свадебные платья, в которых Одри в реальной жизни дважды выходила замуж (ее первый муж — Андреа Дотти, второй — Мел Феррер ).

Следом за героиней Одри Джо Стоктон мир полюбил платья длины миди — еще пару лет назад все невесты выбирали «тяжелые» закрытые платья с ниспадающими юбками, сделанные из непрактичных материалов (в 40-х, например, использовался парашютный шелк). А еще для фильма Одри приколола фату к платью, как капюшон, и накрасила губы морковной помадой.

Из четырех свадебных платьев героини Джулии Робертс только одно оказалось счастливым. Наряд с вышивкой и спущенными плечами создал бренд Amsale, к услугам которого часто обращаются голливудские костюмеры. Платья марки вы видели в шоу Опры Уинфри, фильмах «Американская свадьба», «27 свадеб», «Однажды в Риме».

7 июня образу Кэрри Бредшоу, который придумала стилист Патрисия Филд, исполнилось 19 лет. Об этом своим подписчикам сама Патрисия рассказала в Instagram. За работу над «Сексом в большом городе» стилист получила 5 премий «Эмми».

Атласное свадебное платье для Кэрри создала Вивьен Вествуд в 2007 году в рамках осенне-зимней коллекции Cave Girl. Сразу после выхода фильма упрощенная модель длины миди появилась на net-a-porter.com и была продана за пару часов (цена — около $10,000). Стоимость оригинального варианта начиналась от $15,700 и увеличивалась в зависимости от ткани и оттенка. Заказать его можно было в бутике Vivienne Westwood в Лондоне, при условии, что вы готовы ждать полгода.

Платье как у героини Кейт Хадсон сейчас можно найти только на eBay . Его создала Вера Вэнг и после выхода фильма в прокат в 2009 году наряд могла купить любая девушка. Платье с пышной юбкой из тюля и лавандовым поясом было доступно в бутиках Vera Wang за $6,000.

Как бы вы ни относились к подростковой саге, нужно признать, что с выбором свадебного платья Беллы Свон команда стилистов не прогадала. Атласное платье с кружевными вставками и открытой спиной для фильма создал бренд Carolina Herrera. Сразу после выхода третьей части фильма свадебная марка Alfred Angelo скопировала дизайн и сделала реплику, которую продавала за $799 до объявления о банкротстве в июне 2017.

Свадебный наряд в стиле хиппи для Сары — героини Аманды Сайфред — создавали по эскизам греческих туник. Его придумала костюмер Энн Рот. В 1997 году Энн получила «Оскар» за работу над «Английским пациентом». Ни один бренд не решился повторить дизайн платья из мюзикла «Мама Мия», но похожие варианты можно найти, например, у Temperley London. Добавьте к нему укладку в стиле «девушки серфера» и нюдовый макияж — образ для средиземноморской свадьбы готов.

Еще одна гениальная работа костюмеров, которую оценила Американская киноакадемия. В 2010 году Сэнди Пауэлл — мастер по костюмам фильма «Молодая Виктория» — получил статуэтки «Оскар» и BAFTA. Это реплика настоящего платья, которое 10 февраля 1840 года надевала Королева Виктория во время свадьбы с принцем Альбертом. Именно Виктория начала традицию выбирать для церемонии белые свадебные платья. Оригинал сделан из сатина Вильямом Дайсом (главой Королевского Колледжа Искусств) и выставлен в Кенсингтонском дворце с 2012 года.

Марион Котийяр, «Союзники»

Костюмер фильма Джоанна Джонстон дважды получала «Оскар». В этом году ей дали награду за работу над «Союзниками». Наряды в стиле старого Голливуда и «Касабланки» — то, ради чего многие купили билеты на фильм.

Для свадебной церемонии Джоанна одела героиню Марион в атласное голубое платье, вручила букет ландышей и накрасила губы алой помадой. Очень просто и по-британски, учитывая, что свадьба, как и последующая жизнь героев в Лондоне, проходила под немецкими бомбардировками.

Платье для героини Лейтон создала Вера Вэнг. Для подружек невесты главный стилист сериала Эрик Даман выбрал укороченные коктейльные платья David Bridal, только героиню Блейк Лавли одел в Vera Wang из весенне-летней коллекции 2011 года. Стоит ли говорить, что все выбранные платья были проданы за несколько дней.

Эпизод, где Моника и Чендлер наконец поженились, вышел в 2001 году, а фасону платья невесты до сих пор посвящают доски на Pinterest. Дело в минималистичном дизайне, который придумал бренд House of Bianchi. Марка перестала существовать сразу после выхода «Друзей», а сейчас в сети можно найти магазины с винтажными платьями House of Bianchi из 70-х, 80-х и 90-х.

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