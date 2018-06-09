С пиджаком, кимоно и туфлями на каблуке: как носить шорты-велосипедки в обычной жизни

Велосипедки, пожалуй, самый странный подиумный тренд, но это и делает его интересным. Спортивные обтягивающие шорты вслед за трениками выходят из спортклубов на улицы, и модницы учатся их носить. Мы нашли вдохновение в образах fashion-блогера и главной стильной штучки российского Instagram Наташи Давыдовой. Смотри, что получилось, и пробуй повторить!

Несмотря на то что велосипедки — один из модных хитов, подходят они вовсе не всем! Если ты не отличаешься идеальной фигурой, лучше не бежать в магазин за этой вещью. Велосипедки идут только обладательницам стройных ног и подтянутых ягодиц. Да, фигуристая Ким Кардашьян тоже не прочь носить такие шорты, однако у телезвезды все-таки упругое, красивое тело без видимого целлюлита.

Кстати, самое модное утверждение насчет велосипедок мы нашли все у той же Наташи Давыдовой!

Велосипедки + жакет

Если тебе тоже понравился образ инстаблогера, давай рассмотрим, как его повторить. Базой для такого аутфита должен стать «комплект» из шорт черного цвета и такого же топа. Мы выбрали майку с вырезом халтер, чтобы сымитировать водолазку и закрыть декольте в жакете. Предлагаем тебе также убрать волосы и закрепить их целым набором невидимок. Дополняем look поясной сумкой и яркой обувью. Но никаких кроссовок! Носить велосипедки нужно только с элегантной обувью на каблуке.

Велосипедки + летнее пальто

В этом образе велосипедки не будут центральной деталью, а послужат лишь для маскировочных целей. Летнее пальто или кимоно можно носить и как платье-халат, однако есть вероятность, что порыв ветра все же может его распахнуть. Вот тут-то нам и пригодятся обтягивающие шортики.

Чтобы сделать аутфит максимально модным, надеваем еще трендовые ботильоны или туфли из металлизированной кожи, берем в руки сумочку из рафии, а из аксессуаров отдаем предпочтение интересным брошкам, которые, кстати, можно закрепить на воротник рубашки.

Велосипедки + деним

Даже самый спортивный аутфит, родом из нашего детства, состоящий из шорт и футболки, можно сделать актуальным. Во-первых, тебе понадобятся цветные велосипедки, можно выбрать и с принтом, и просто яркого цвета. Во-вторых, нейтральная футболка и простая куртка из денима модели oversize. А завершить композицию помогут броские аксессуары в тон друг другу. Помни, что если выбираешь цветастые шорты, туфли и сумка не должны с ними конфликтовать.

Кстати, в этом видео ты можешь посмотреть, как прошел показ законодательницы тренда на велосипедки певицы Рианны для бренда Fenty x Puma.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: архивы пресс-служб, Instagram

Видео: Puma