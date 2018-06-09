«Пятно от борща прикрывает?»: Анна Михалкова пришла на «Кинотавр» в затрапезном виде

Актриса Анна Михалкова в сопровождении своих сыновей появилась на красной дорожке сочинского кинофестиваля «Кинотавр». Однако внешний вид Михалковых удивил обывателей, ведь звездная семья явилась на показ фильма в одежде, более уместной для похода на пляж.

В Сочи продолжает идти череда кинофильмов, и новый день «Кинотавра» отметился показом картины Ивана И. Твердовского «Подбросы», которая участвует в основной конкурсной программе фестиваля. Среди звездных зрителей оказалась и известная актриса Анна Михалкова, которая появилась перед папарацци в сопровождении своих сыновей. И хотя к фамилии Михалковых публика относится с почтением, одежда, в которой звездная семья пришла на кинопоказ, смутила и даже возмутила обывателей. Ведь ни Анна, ни ее дети не сочли нужным нарядиться для ковровой дорожки и явились на мероприятие будто бы только с пляжа.

Незамысловатое просторное платье, босоножки, солнечные очки и огромная пляжная сумка — в таком виде предстала Анна Михалкова перед глазами миллионов наблюдателей. Ее дети и вовсе облачились в шорты с футболкой — и в таком выходе звездного семейства огорченная публика разглядела неуважительное отношение к кинофестивалю. Ведь зарубежные знаменитости зачастую шествуют по ковровым дорожкам в вечерних нарядах, в то время как наш звездный бомонд словно между делом появляется на светских мероприятиях курортного города Сочи.

«Они перепутали пляж с Кинотавром?» «Они как будто на речку собирались… Тренды трендами, но в зеркало тоже надо смотреть» «Прямо с дачи заехали на премьеру. В шортах не комильфо появляться таких мероприятиях» «Не понимаю, что это за тренды такие, но явно одеты не к месту. Красная дорожка на то и нужна, чтобы выглядеть роскошно, в самом лучшем исполнении. А тут как с пляжа, песка не хватает только» «Она так сумку держит, пятно от борща на платье прикрывает? В домашнем на красную дорожку. О времена, о нравы» «Могли бы приличней приодеться, как-то не уважительно по отношению к такому событию. Обидно» «Они видимо на пляж шли и по дороге сюда заскочили»

К слову, старший сын Анны Михалковой в этом году окончил школу, и Анна крайне счастлива, что этот этап в жизни ее 18-летнего Андрея позади. Более того, звезда считает, что выпускной сына — это и ее личный праздник.