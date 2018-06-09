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Русские топ-модели 30-х годов
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Русские топ-модели 30-х годов 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Манекенщицы начала прошлого века сильно отличались от нынешних — они были «говорящие». Сами представляли платье, рассказывая клиентам домов мод о моделях одежды, которые они показывали. Нашим красавицам не было в этом равных. Их обожал весь Париж. В этом выпуске вы найдете лучшие снимки и истории из книги А. Васильева «Красота в изгнании».
Источник: adme.ru  1. Манекенщица Натали Палей, Париж.
2. Княжна Наталья Павловна Палей (на Западе была известна как Натали Пэйли) была внучкой императора Александра II, родилась в Париже.
3. В 1920 году с матерью и сестрой покинула Советскую Россию, работала манекенщицей в Париже.
4. В 1927 году Натали вышла замуж за модельера Люсьена Лелонга, с которым развелась в 1937 году. Появлялась на обложке журнала Vogue.
5. Натали Палей была любовницей немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. В романе Ремарка «Тени в раю» история любви между главными героями напоминает реальные события — историю любви Натали Палей и самого писателя.
6. Манекенщица Женя де Кастекс, Париж, 1934.
7. Виконтесса Женя де Кастекс очаровала модельеров тем, как изящно она выглядела в их нарядах.
8. Урожденная Горленко, Женя удачно вышла замуж за испанского посла и стала обладательницей громкого титула.
9. Манекенщица Женя де Кастекс, Париж, 1936.
10. Леди Абди, Париж. Была востребована среди модельеров и неотразимая манекенщица Ия Григорьевна Ге (в замужестве Леди Абди). Она вышла замуж за страшно богатого аристократа, который после развода оставил ей огромное состояние и бриллиант в 20 карат. Леди Абди вдохновляла художников и поэтов. Один из ее портретов выставляли в музее «Метрополитен».
11. Уроженка Славянска Ия Ге (Леди Абди) первую работу в Париже получила у сестер Калло. Вскоре она пленила весь Париж и своего мужа — аристократа Роберта Абди. По-настоящему ее прославила работа с знаменитой Коко Шанель.
12. Манекенщица Людмила Федосеева, Париж, 1937. Она рекламировала самые поразительные модели платьев того времени.
13. Известность Людмиле Федосеевой принесли снимки фотографа Хорста П. Хорста, сделанные специально для Vogue. Правда, их так и не опубликовали в самом журнале.
14. Манекенщица Людмила Федосеева, Париж, конец 30-х.
15. Лидия Зеленская, Париж, 1938. Наши манекенщицы украшали любой наряд, созданный кутюрье того времени. Дом моды «Шанель» давал им свои платья для выхода в свет и так рекламировался по всему миру. Посмотрите на них. Они превосходны!
16. Манекенщица Мэри Эристова, Париж, 1929.
17. Анна Стен, Голливуд, 1932.
18. Манекенщица Екатерина Бобрикова, Париж, 1937.
19. Манекенщица Тея Бобрикова, Париж, 1928.
20. Манекенщица Лидия Зеленская, Париж, 1928.
21. Манекенщица Натали Палей, Париж, 1937.
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