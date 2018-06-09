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«Золотой век Екатерины» прошел в одной из колоний Приморья
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«Золотой век Екатерины» прошел в одной из колоний Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В исправительной колонии №10 в Приморье осужденные женщины воссоздали эпоху правления Екатерины II, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Во время занятий заключенные изучали нюансы костюмов при пошиве платьев и аксессуаров. Для нарядов женщины использовали самые разнообразные материалы: от атласа до целлофана.
Как отметили в ведомстве, ярко были подобраны образы не только главной героини, но и актеров второго плана, которые играли крестьян, дворян, офицеров и даже юродивого возле церкви. Все представления проходило на фоне декораций, которые изображали Зимней дворец, королевские покои и тронный зал.
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