«Золотой век Екатерины» прошел в одной из колоний Приморья

исправительной колонии №10 в Приморье осужденные женщины воссоздали эпоху правления Екатерины II, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Во время занятий заключенные изучали нюансы костюмов при пошиве платьев и аксессуаров. Для нарядов женщины использовали самые разнообразные материалы: от атласа до целлофана.

Как отметили в ведомстве, ярко были подобраны образы не только главной героини, но и актеров второго плана, которые играли крестьян, дворян, офицеров и даже юродивого возле церкви. Все представления проходило на фоне декораций, которые изображали Зимней дворец, королевские покои и тронный зал.