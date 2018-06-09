«Велосипедки снова в моде?»: в Сети не поняли стиль Елены Темниковой

Артистка Елена Темникова в очередной раз удивила поклонников необычным сочетанием предметов одежды. Не все смогли оценить по достоинству модный образ популярной певицы, заметив, что люди носили подобные наряды в 90-е.

33-летняя Елена Темникова начала экспериментировать с гардеробом после ухода из скандальной группы SEREBRO, где ей приходилось выходить на публику в исключительно откровенных и сексуальных нарядах. Почувствовав свободу, Темникова стала появляться в различных эпатирующих образах. Так, недавно она показала фото из отпуска, на котором позирует в купальнике. Однако подписчиков артистки крайне удивил аксессуар, подобранный Еленой к пляжному наряду. А недавно Елена Темникова сделала снимок на фоне автомобиля, и вновь ее образ был весьма экстравагантен. Выпускница «Фабрики звезд» позирует в объемном белом свитере с поясом и леггинсах выше колен. Необычный наряд дополняют красные босоножки на шпильках. Поклонники больше любят, когда их любимица появляется в элегантных платьях, поэтому они в очередной раз не поняли ее стиль и поспешили выразить свою досаду.

«Лена, ну что за лохмотья?» «Велосипедки снова в моде. Надо свои поискать» «Лучше бы просто в свитере была» «Чем чуднее, тем моднее» «Кто удивляется стилю, просто не жил в 90х» «О, а я так на даче хожу. Это мода?»