Стильные купальники от российских дизайнеров

На календаре — долгожданный июнь, а вы еще не нашли свой идеальный купальник? Чтобы не пополнять ряды любителей Triangl и вязаных бикини, предлагаем вашему вниманию подборку российских брендов, у которых можно найти классные купальники на любой вкус.

«ПАЧЕ»

В лаконичных купальниках от «Паче» продефилировали по песку чуть ли не все инста— дивы: от Дианы Коркуновой и Дарьи Малыгиной до Кети Топурия и Регины Тодоренко . Российский бренд всего за пару лет стал одним из главных адептов минимализма, предлагая несколько самых выигрышных моделей в огромной цветовой линейке.

Например, слитные купальники с открытой спиной доступны более чем в 20 расцветках: от нюдового с эффектом обнаженного тела до ярко-желтого и насыщенного индиго. Также в линейке есть красный вариант в стиле спасателей Малибу: бегать в таком по пляжу в slow-motion — одно удовольствие.

BODYPOETRY

Бренд с поэтичным названием основан стилистом и fashion-редактором Марией Колосовой, а значит модели купальников точно будут на острие: среди широкой линейки свой идеальный вариант найдет как любительница минималистичных моделей природных оттенков, так и отчаянная серферша, которой нужен стильный и одновременно удобный купальник для катания на доске.

В коллекциях — слитные купальники контрастных цветов, бикини благородных оттенков, яркие блоки, шнуровки и молнии. Отдельный лайк — за коллекцию Size+ в размерной линейке от 50 до 56 с особыми скульптулирующими лекалами, которые помогут скрыть недостатки фигуры.

PAVLUQUE

Тренд на громкие (иногда даже глубокомысленные) заявления и логоманию постепенно перекочевал в пляжную моду и был быстро подхвачен брендом Pavluque.

Если вы любите приколы на тему СССР, да и вообще любые приколы, а также активно поддерживаете российских производителей, присмотритесь к образам банки сгущенки или «Ленинградского» мороженого — именно такие варианты стали ключевыми в коллекциях молодого бренда.

Над линейкой работает огромный штат из двух человек, а каждая модель делается вручную в ограниченном тираже — то есть вторую такую же банку сгущенки на пляже вы вряд ли еще встретите!

WOW SWIM

Если вы русалочка или королева селфи, можно также смело писать это на своем пляжном аутфите. Бренд Wow Swim, специализирующийся на слитных купальниках ярких радужных оттенков, предлагает базовые варианты широкой цветовой линейки, в том числе с надписями «Selfie Queen», «Mermaid», «Good vibes».

Купальники быстро сохнут и не тускнеют после первого блика солнца, а еще они отлично подходят для фото, о чем неоднократно заявляют создатели бренда (море, солнце, пляж — это хорошо, но селфи хочется всегда).

NATYA KIM

Детище Натальи Якимчук — самый звездный бренд в нашей подборке с армией медийных почитателей в лицах Яны Рудковской , Лены Перминовой, Ксении Собчак и Виктории Боня. Весь цвет российского (и не только) шоу-бизнеса уже вовсю залайканы поклонниками на побережьях Канн, Монако и Сен-Тропе.

В таких купальниках, кстати, удобно не только лежать на пляже и фотографироваться, но и купаться и загорать — качественные модели не теряют форму и не выгорают на солнце. В коллекциях, помимо традиционных бикини и ярких спортивных моделей, есть также варианты в актуальных оттенках драгметаллов — для тех, кто хочет сиять золотом и сверкать серебром.