Винтаж и секонд‑хенд: где искать лучшее в Москве?

Если идея покупки вещей в секонд-хендах и винтажных магазинах вам не близка, но при этом вам нравится выглядеть стильно, то заглянуть в такие магазины все же стоит. Одежда из секонд-хенда обходится значительно дешевле, а качественный винтаж прослужит как минимум еще одну вечность.

Винтажные вещи — это те, которым больше двадцати лет. Цены на винтажные вещи могут быть низкими, могут быть высокими — все зависит от бренда и материала, а также сохранности. Вообще, покупать вещи на барахолках, в секонд-хендах, винтажных магазинчиках или в сети charity shop — мировая тенденция. В России покупать винтаж не всегда решаются, хотя сегодня уже можно уверенно сказать, что в Москве спрос на винтаж вырос, теперь многие знают и ценят винтажную одежду. Масс-маркеты из-за своей одинаковости многим надоели, кто-то не поддерживает индустрию, которая загрязняет окружающую среду и связана с тяжелыми условиями труда, кому-то просто не нравится мысль о том, какое безумное количество одежды выкидывается. Конечно, на секонд-хенды и барахолки придется потратить час-другой и рыться среди гор барахла. Но перспектива бегать по магазинам масс-маркета — ненамного лучше.

В первом списке вы найдете секонд-хенды, где можно купить дешевые повседневные вещи, а во втором — винтажные магазинчики, идти туда нужно за платьями, блузами, жакетами, модными плащами и кожаными куртками. Имейте в виду, что на ВДНХ 16 июня пройдет большой городской маркет, где в одном месте будут представлены все винтажные проекты Москвы. Следите за новостями.

Секонд-хенды: дешево и круто

Столичный гардероб

Сеть секондов по всей Москве, часто находящихся у метро. Здесь есть все виды одежды: и повседневная, и офисная, и верхняя, и спортивная, есть даже лифчики, хотя от последнего в секондах, наверное, лучше воздержаться. Количество народа и вещей в магазине может напугать особо впечатлительных людей, поэтому к походу надо быть психологически готовым, ведь, чтобы найти действительно классную подержанную шмотку, нужно потрудиться, хотя случается, что в процессе может возникнуть и азарт. Кстати, в некоторых магазинах сети бывает очень даже спокойно. Магазины сети есть и в центре, и за пределами Москвы. Обязательно сюда идти, если вам вечером на вечеринку, а надеть нечего.

Секретный секонд, где нет случайных вещей, как заявляют владельцы. Здесь много классных, редких вещей в стиле 80–90-х. Все по очень приемлемым ценам. Идти сюда нужно за стильными тренчами, ветровками, цветочными платьями, брутальными рубашками, крутыми мужскими штанами и легкими пиджаками. Кроме того, здесь вам обязательно предложат попробовать винтажный коктейль. В общем, покупай — пей.

No Wave Store

Секонд, который работает в пространстве «Архиватор». Организаторы проекта — талантливые ребята: концертные промоутеры, музыканты, художники по костюмам. Идея их проекта — отказ от накопительства. Ребята здесь продают вещи, которые им сдают их же будущие покупатели, также они ездят по Европе и собирают самую интересную одежду из винтажных магазинов и секондов. В обычных секонд-хендах ассортимент меняется раз в месяц, в No Wave Store он может меняться несколько раз в день, поэтому в магазине большое разнообразие ассортимента: и бюджетные рубашки, и пиджаки, и андеграундные футболки, а также многое другое. В общем, вы наверняка здесь найдете то, что вам по душе. Что особенно приятно, в магазине часто проводится Тотальный Архисейл.

Мода меняется, винтаж остается

Strogo Vintage

Основательница винтажного магазина на Покровке Марина Чуйкина привозит вещи из Берлина, Амстердама и других городов Европы. Здесь продается концептуальный, моментами экстравагантный европейский винтаж с упором на эстетику 90-х в стиле минимализм.

Здесь вы можете встретить розовый или бирюзовый тренч и модные туфли с квадратным носом. В коллекции магазина преобладают пастельные, песочные тона. Шелковые блузы, оверсайз пиджаки, сандалии и очки Gucci — безупречный лук на все случаи жизни. Все предметы гардероба тщательно отобраны байерами и находятся в отличном состоянии. Великолепная подборка украшений, обуви и аксессуаров.

Mix & Match Vintage

В 700 метрах от Strogo находится Mix & Match Vintage, основательница которого, Катя Борисова, много путешествует в поисках особенных вещей для своего магазина. Ее винтажный магазинчик в Хохловском переулке — это что ни костюм, то праздник. Здесь в основном представлены красивые винтажные платья и брючные костюмы от Ralph Lauren, Pierre Cardin, Dior, MaxMara, Loewe и других знаковых брендов образца 70–90-х годов, привезенные из Америки, Европы и Японии. Все вещи находятся в прекрасном состоянии и редко стоят дороже 6 тысяч рублей. Перед выходными обязательно загляните сюда примерить одно из нежнейших шелковых платьев и крупные винтажные клипсы, чтобы потом отправиться в них на летнюю вечеринку.

N. Bonaparte

Салон N. Bonaparte — это дивный и сказочный мир винтажа, который хранит в себе роскошные вещи легендарных дизайнеров: Oscar de la Renta, Givenchy, Christian Dior. Платья 70-х, аутентичные шубы 60-х, кардиганы из натуральной шерсти, красивейшие клипсы, бальные туфельки. Вся эта роскошь в салоне продается по адекватным ценам. Есть здесь и антикварные вещи: каракулевые шапки и старинные платья и мюлли. Открыла этот салон Наталина, которая сама собирает лучший винтаж со всех уголков мира в своем магазине на Покровке. Идти сюда нужно не только за одеждой, но и за атмосферой таинственного прошлого.

Gentlewares

Стильный новый интернет-магазинчик. Проект вырос из страсти его основательницы Ланы Баскаковой к красивым вещам из прошлого. Лана собирает свою коллекцию на барахолках и винтажных магазинах Москвы, Милана и Бергамо. В основном это одежда минималистичного дизайна, необычного кроя, с особенными деталями, но всегда женственная. При выборе гардероба предпочтение отдается натуральным материалам — хлопок, лeн, вискоза, шeлк. Критерий отбора у Ланы таков: главное — чтобы вещи выглядели актуально и не кричали о своем возрасте. Иногда, глядя на вещь из магазина, сложно разобраться, винтаж это или нет. Пока магазин существует только онлайн и на городских маркетах. К середине лета планируется выйти за рамки Инстаграма.

Past Perfect Moscow

Владелица магазинчика Ксения Ентина привозит одежду главным образом из США, где часто попадаются абсолютно новые неношеные вещи, которым несколько десятков лет. Коллекция магазина состоит из одежды 70–90-х годов, причем в основном это стильная повседневная одежда, а не наряды. Здесь вам повезет встретить и сумасшедший костюм от Rochas из шелка и льна, и новые кожаные босоножки, и блузы в викторианском стиле, и утонченные аксессуары. Вещи здесь отличного качества и по очень согревающим сердце ценам.