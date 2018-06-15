«Али я не царица?» — Малышева похвасталась новым платьем и пышным бюстом

Телеведущая Елена Малышева опубликовала видео в социальных сетях, в котором показала и стройную фигуру при пышных формах, и свой дизайнерский талант.

Она рассказала, что новый наряд был составлен из двух одинаковых платьев, которые ей прислали из Америки. Стоимость платья — всего пять тысяч рублей, а эффект от его преобразования — ошеломительный. По крайней мере, так считает сама Елена и ее многочисленные подписчики.

— Такая красота! Хочется тоже похудеть, но я так не смогу, силы воли не хватит.

— Обалденное платье! Подчеркивает вашу восхитительную фигуру!

— Умница! Красавица! Стройняшка! Восхищаюсь, безумно уважая!

Однако не все согласны с этими восторженными комментариями. Многие пользователи сочли результат творчества Малышевой «безвкусицей» и «самопалом». Впрочем, главное, что Елена Васильневна довольна. К тому же, ее действительно стройная фигура украсит теперь любой наряд.