Ещё
«Али я не царица?» — Малышева похвасталась новым платьем и пышным бюстом
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Али я не царица?» — Малышева похвасталась новым платьем и пышным бюстом 

Пятый канал 50 минут назад
Фото: Пятый канал
Телеведущая Елена Малышева опубликовала видео в социальных сетях, в котором показала и стройную фигуру при пышных формах, и свой дизайнерский талант.
Она рассказала, что новый наряд был составлен из двух одинаковых платьев, которые ей прислали из Америки. Стоимость платья — всего пять тысяч рублей, а эффект от его преобразования — ошеломительный. По крайней мере, так считает сама Елена и ее многочисленные подписчики.
— Такая красота! Хочется тоже похудеть, но я так не смогу, силы воли не хватит.
— Обалденное платье! Подчеркивает вашу восхитительную фигуру!
— Умница! Красавица! Стройняшка! Восхищаюсь, безумно уважая!
Однако не все согласны с этими восторженными комментариями. Многие пользователи сочли результат творчества Малышевой «безвкусицей» и «самопалом». Впрочем, главное, что Елена Васильневна довольна. К тому же, ее действительно стройная фигура украсит теперь любой наряд.
Пятый канал: последние новости
Бесконечная цитата моды: Как все туфли с красной подошвой стали Лубутенами Есть ли белье? — Полуголая Вики Одинцова всерьез озадачила подписчиков Супермодели — на свалку: первая в мире виртуальная красавица снялась для глянца
Женский форум  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как жилось лесбиянкам в России6
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место27
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму64
«Из фильмов ужасов»: девушка увлеклась пластикой5
Семенович обдурила всех своей грудью26
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Другое
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
03:17
Как растет еда
Еда
05:37
Как выглядят модели с необычной внешностью
Красота Звёзды
05:43
Хитрые головоломки, с которыми справится не каждый
Психология
00:58
Семенович обдурила всех своей грудью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение