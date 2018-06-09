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«Где ее мужчина-то?»: увядающая Юлия Снигирь вызывает массу вопросов
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«Где ее мужчина-то?»: увядающая Юлия Снигирь вызывает массу вопросов 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Одна из самых утонченных актрис в отечественном кинематографе Юлия Снигирь удивила поклонников, появившись на презентации новой коллекции обувного бренда в довольно необычном хулиганском образе. И снова без сопровождения.
На днях в столице состоялась презентация капсульной коллекции известного обувного бренда, вдохновением для которого в нынешнем году послужила российская кухня. На светском вечере, организованном для звездного бомонда, собралось немало знаменитых гостей. Среди присутствующих была замечена даже актриса Юлия Снигирь. Появление фактической супруги Евгения Цыганова в числе прочих медийных персон тем интересней, что случается крайне редко.
Для выхода в свет 35-летняя актриса выбрала подчеркнуто-небрежный стиль. Голубая рубашка свободного кроя была кое-как заправлена в спортивные брюки. А закатанные рукава и легкие босоножки придали образу некий дворовый налет, оставшийся в стране еще после 90-х годов. Завершили хулиганский стиль Юлии две косички и почти полное отсутствие макияжа. Но надо отдать должное поклонникам кинодивы, которые были довольно деликатны в своих высказываниях в сети, хотя явно не одобряли новый образ своего кумира.
«Зачем слишком кустистые брови навела? На мужчину похожа стала… Кстати, где ее мужчина-то?» «Не имея кучи денег, одевается и выглядит хорошо обычно, но не в этот раз» «У Снигирь, конечно, не всегда удачные выходы, но она красива от природы, а красивым, как известно, многое прощается» «Она сделала щеки? Стала стареть красавица, морщинки…» «Какой недруг сказал Юленьке не краситься? И почему она опять одна?» «Необычный вид, но не ее совсем… Ей бы что-то элегантное больше подошло» «Какие явные филеры у нее в форме грудных имплантов. И как же это некрасиво. Как можно так уродовать свое лицо?!» Отметим, что Юлия хоть и редкий гость светских мероприятий и не самый активный интернет-пользователь, но и она порой радует поклонников личными снимками. Например, недавно актриса впервые показала фотографию своего сына от Евгения Цыганова.
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Женский форум
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