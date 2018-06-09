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Универсальный выбор: носим один блейзер с разными брюками, как Джиджи Хадид
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Универсальный выбор: носим один блейзер с разными брюками, как Джиджи Хадид 

Grazia 47 минут назад
Фото: Grazia
Клетчатый или полосатый блейзер — один из самых актуальных трендов этого лета. И это действительно универсальный предмет гардероба. Он отлично будет смотреться, как с джинсами и белой футболкой, так и в деловом ансамбле.
Джиджи Хадид на прогулке в Нью-Йорке показала, как создать с таким блейзером элегантный офисный образ, и как позже превратить его в smart-casual комплект. Папарацци засняли модель на Манхэттене, когда она появилась в костюме-двойке перуанского бренда Esaú Yori. Свой наряд модель дополнила черной водолазкой, небольшой сумкой и очками в тон.
А позже Хадид сменила широкие брюки на зауженные кожаные леггинсы. Несмотря на то, что она поменяла лишь один элемент своего наряда, образ стал смотреться совершенно по-другому.
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