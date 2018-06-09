10 модных летних образов для отпуска

В восточном стиле

Можно вдохнуть вторую жизнь в привычное сочетание шорты + топ, добавив невероятно актуальный этим летом легкий халат-кимоно. Этот образ в богемном стиле подойдет как для дневных прогулок вдоль пляжа, так и для похода в ресторан. Для создания вечернего образа подойдет пара босоножек на каблуке, а для более расслабленного варианта — изящные шлепанцы. Уютная сумочка-мешок создаст определенное настроение, так подходящее для отпуска. Для вечернего нарядного образа выберите эффектные босоножки красного цвета на высоком каблуке от Milano Moda.

Босоножки BRUNO PREMI в Milano Moda,

цена: от 9 300 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Босоножки SCHUTZ в MIlano Moda,

цена: от 13 500 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

В романтичном стиле

Возможно, комбинезон не самая практичная вещь, но остаться незамеченной в нем просто невозможно. Завистливые женские взгляды и свернутые мужские шеи гарантированы. Стоит отдать предпочтение именно благородным тканям, так как это является залогом того, что образ будет вглядеть дорого и изысканно. Комбинезон весьма удобен в составлении образа: достаточно добавить акцентное украшение и обувь. Удобные кроссовки или элегантные лодочки — подойдет любой вариант. Например, синий комбинезон с короткими рукавами подойдет для вечерней летней прогулки, а розовый комбинезон длины миди — для посещения ресторана.

Комбинезон IanisChamalidy, цена: от 17 000 руб.,

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Комбинезон IanisChamalidy, цена: от 31 200 руб.,

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В бельевом стиле

Неоспримый тренд наступившего сезона — прозрачное платье. Тем более существует столько способов его носить. Классический — надеть под него комбинацию или простое однотонное платье-майку. Также можно сочетать его с комплектом из джинсов и топа. А еще можно надеть поверх платья удлиненный жакет или жилет и закрепить все это поясом. Обувь лучше подобрать такую же изящную и легкую (босоножки, туфли на тонком каблуке, сандалии с тонкими ремешками) и небольшую сумочку, подходящую по размеру. В таком образе будет комфортно прогуляться по набережной или по улочкам уютного морского города. Небольшие яркие сумочки, которые вмещают в себя все самое необходимое, вы можете приобрести в магазинах GRIZZLY и «Три сундука».

Сумка Ors Oro в GRIZZLY, цена: от 1 359 руб.,

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Сумка Alliance​ в магазине «Три сундука», цена: от 4 510 руб.,

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В спортивном стиле

Брюки из тонкого хлопка или льна незаменимы на отдыхе. Брюки карго прекрасно помогут сбалансировать фигуру, если необходим объем в бедрах. Лучше всего сочетать их с гладким верхом. Если дополнить образ базовой футболкой и кедами, то получится комфортный повседневный аутфит. Заменив футболку и кеды шелковым топом и босоножками, получим вечерний, более торжественный образ. Образ для прогулки дополните кедами CORSOCOMO серого цвета из текстиля и кожи, которые будут уместно смотреться с брюками любого цвета.

Кеды из текстиля CORSOCOMO, цена: от 1 900 руб.,

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Кеды из кожи CORSOCOMO, цена: от 7 900 руб.,

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В этническом стиле

Для тех, кто доволен своим прессом, можно заменить блузку актуальным кроп-топом и похвастаться приобретенным за время отдыха бронзовым загаром. Получившийся богемный образ прекрасно сочетается с обилием украшений. Добавляем браслеты, подвески, сеты из колец — именно в отпуске все это будет смотреться невероятно атмосферно и актуально. Аксессуары, выполненные из натуральных материалов, будут наиболее гармонично дополнять весь образ. Из обуви стоит отдать предпочтение сандалиям на плоской подошве.

В свободном стиле

Кюлоты настолько прочно заняли место в нашем гардеробе, что давно уже перекочевали из разряда модного тренда в базовый гардероб. В наступившем сезоне дизайнеры предлагают нам носить кюлоты из денима. Однако лучше выбрать струящуюся ткань, тогда образ получит более женственные очертания. Если есть страх, что брюки виуально укоротят ноги, то стоит отдать предпочтение более светлым моделям со средней посадкой, заменить кроссовки босоножками на каблуке либо выбрать брюки в вертикальную полоску. Все это поможет вытянуть силуэт и создать впечатление длинных ног. Не менее эффектно будут выглядеть кюлоты из черной струящейся ткани от дизайнера Michal Negrin. Сочетая эти кюлоты с босоножками на каблуках, можно создать вечерний образ.

Брюки «Лина» от Michal Negrin, цена: от 13 950 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Брюки «Кадот» от Michal Negrin, цена: от 31 450 руб.,

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В морском стиле

Платье-рубашка идеально подходит для морского отдыха. Тем более если весь образ составлен в цветах морского стиля (красный, белый и синий). Такое платье станет незаменимым на отдыхе, ведь оно многофункционально. Его можно носить как платье (с поясом или без), как накидку или удлиненную рубашку с брюками, шортами и даже юбкой. А если надеть сверху летний свитер, то платье превратится в юбку. Оно универсально в стилистических вариациях (от спорта до классики), поэтому дает абсолютную свободу при выборе обуви и аксессуаров.

В стиле яхтсменки

Для удачного сочетания геометрического принта стоит подбирать вещи одинаковой цветовой насыщенности. Идеально между собой сочетаются полоска, горох и клетка. Интересно будет смотреться сочетание светлой вещи с темной. Стоит внимательно отнестись к размеру рисунка: для корпулентной фигуры не подойдет мелкий горох, а миниатюрных девушкек не украсит крупный. В пляжном стиле

Особое внимание стоит уделить своему образу по дороге на пляж, которая порой совмещена с посещением ресторанов и кафе. Для этого варианта достаточно шифонового сарафана и соломенной шляпы. В стиле сафари

Свободный сарафан асимметричного кроя или приталенный классический станут отличной альтернативой шортам с футболкой или слегка надоевшему парео. Большой выбор сарафанов вы можете найти в магазине Trolls. Приталенный оранжевый сарафан подчеркнет тонкую талию, свободный сарафан в полоску в морском стиле скроет несовершенства фигуры.

Платье GANT в Trolls, цена: от 1 900 руб.,

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Платье Barbour в Trolls, цена: от 5 270 руб.,

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