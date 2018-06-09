Почти голая! Новые фото Ким Кардашьян

Ким (37) опять разделась! Конечно, надо же рекламировать свой бренд косметики KKW и привлекать внимание к новым продуктам.

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На этот раз Ким выпустила коллекцию нюдовых помад, а для их промотирования снялась в откровенном ролике. Фото со съемочной площадки она опубликовала на своем официальном сайте.

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Ким, в общем-то, не голая — она в бежевом топике. Но впечатление такой образ на нас произвел неслабое.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochti-golaya-novye-foto-kim-kardashyan/