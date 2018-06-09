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Наталья Подольская превратилась в райскую птицу, а Галина Юдашкина примерила платье невесты
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Наталья Подольская превратилась в райскую птицу, а Галина Юдашкина примерила платье невесты 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне в Москве прошла премия МУЗ-ТВ, к которой многие знаменитости готовились особенно тщательно. На красной дорожке появились в необычных и ярких нарядах Виктория Дайнеко, Яна Рудковская, Анфиса Чехова, Сергей Лазарев, Юлия Барановская.
Не оставили без внимания премию и две супружеские пары: Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и недавно ставшая мамой во второй раз Галина Юдашкина и ее супруг Петр Максаков.
Наталья Подольская для выхода в свет выбрала необычное экзотическое платье с разрезом на ноге и украшенное перьями. Поклонники сравнили образ певицы с райской птицей. Платье выгодно подчеркивало фигуру знаменитости. В комментариях к фотографии подписчики выразили свой восторг и сделали множество комплиментов внешнему виду Натальи.
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Дочь знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина Галина всего несколько месяцев назад стала мамой во второй раз, но уже успела вернуть прежние формы после родов. Для выхода в свет Галина выбрала длинное белое платье в пол с прозрачными вставками. В Сети положительно оценили стильный образ Юдашкиной и сравнили ее с невестой.
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