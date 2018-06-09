Главные лайфхаки, как маме быть красивой на пляже (и не стесняться!)

Возможно ли это, ведь мы говорим о совсем небольших кусочках ткани? Как стилист и женщина с не совсем идеальной фигурой после рождения детей, я отвечу: да!

Если мы хотим визуально увеличить рост и удлинить ноги, стоит выбирать плавки с высокими вырезами. Это может быть слитный купальник майо или танк. Собственно, под этими мудрёными названиями скрываются обычные слитные купальники. Они очень похожи, только у майо лямки пришиты, а у танка бретели цельнокроеные. Эта особенность позволяет ему просто волшебным образом вытягивать фигуру и визуально добавлять стройности! Чтобы усилить эффект, выбирайте слитный купальник с вертикальным или диагональным принтом или теми же вертикальными застёжками-молниями. А модели, цвет которых как бы рисует на теле выгодные линии, «организуют» тонкую талию даже там, где ее нет.

Если мы хотим немного убавить рост или сделать короче верхнюю часть тела, стоит обратить внимание на купальники бандо. Они также помогут уравновесить бёдра. Чтобы сделать бёдра визуально меньше, можно использовать и другие приёмы. Выбирая раздельные купальники, отдавать предпочтение классическим плавкам тёмного, контрастного с верхом цвета. Верх такого купальника, наоборот, может быть ярким, декорированым.

Если же мы хотим сделать бёдра крупнее и уменьшить плечи, нашими друзьями будут декоративные элементы на плавках: бахрома и воланы, юбочки. Верхнюю же часть выбирать с широкими бретельками, или асимметричную — это разобьёт верх на сектора и сделает его меньше.

Скрыть животик помогут слитные купальники или танкини — купальники с маечкой. Также для этой цели лучше подобрать купальник достаточно темной цветовой палитры и из матовой ткани. Или с акцентов в верхней части с выраженным декольте и яркой расцветкой. Также существуют купальники со специальными утягивающими вставками.

Если наша задача — поднять грудь, выбираем плотные чашечки, которые имеют свой собственный объём. Они могут быть со складками, рюшами, яркой расцветки.

Кстати, микро-бикини на девушке размера больше, чем xs, может сыграть злую шутку: чем меньше пространства занимает купальник, тем больше кажется площадь открытого тела. Проще говоря, крошечный купальник будет полнить! Так же поведут себя модели, которые нам маловаты или слишком плотно сидят.

Главная общая рекомендация для тех, кто выбирает купальник, особенно в размере плюс — это выбор купальника хорошего качества, который держит форму.

В составе купальника обязательно быть высокое содержание лайкры. Если вы выбираете раздельный купальник, отдавайте предпочтение тем, в которых лиф и трусики можно купить по отдельности, подобрав размер каждой вещи. А обладательницам большой груди по возможности стоит избегать моделей, в которых размер лифа маркируется буквами: S, M, L. Гораздо лучше подбирать размер также, как размер бюстгальтера — по поясу и чашечке.

И еще пара советов для пляжа: босоножки на каблуке неуместны ни у бассейна, ни на песке. Оставьте их для вечерних выходов, а на пляж наденьте мюли или босоножки без каблука. А головной убор и солнцезащитный крем — это две вещи, без которых на пляже вам не обойтись. И пусть солнышко будет с вами ласковым! Анна Зубенко, стилист, автор проекта «Что надеть сегодня»